Unités de bande

Unité de bande IBM LTO 9

Le nouveau lecteur interne Linear Tape-Open (LTO) 9 dans un facteur de forme pleine hauteur, des connexions d'interface SAS 12 Gbit/s et FC 8 Gbit/s. De plus, elle peut lire et écrire les cartouches de données LTO Ultrium 9 et lire les cartouches de données LTO Ultrium 8. Il interagit avec IBM Spectrum Protect et IBM Spectrum Archive pour un accès aux données qui apparaît aux utilisateurs sous une forme conviviale et consultable, un peu comme les données stockées sur disque ou flash.