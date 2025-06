Solutions de sauvegarde et de récupération des données de stockage

Les solutions Storage de protection des données de stockage et de cyberrésilience assurent la continuité des opérations, de meilleures performances et une réduction des coûts d'infrastructure. Elles simplifient la sauvegarde et la récupération des machines virtuelles, des applications et des conteneurs, ce qui améliore l'efficacité du stockage et assure l'isolement des données pour l'ensemble de l'infrastructure de cloud hybride.