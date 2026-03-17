Solutions de souveraineté numérique

Découvrez comment IBM permet aux entreprises de renforcer leur souveraineté numérique en exploitant des technologies puissantes selon leurs propres conditions.

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Un rendu numérique interprétant des motifs à base de fibres de la collection CATK Renders.
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Prendre le contrôle de votre avenir numérique
Découvrez comment la souveraineté numérique façonne les impératifs stratégiques des entreprises et des gouvernements en 2026
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Activer la souveraineté numérique

Adoptez la mobilité de workload avec une transparence et une conformité totales pour favoriser l’efficacité, l’agilité et l’innovation.

IBM fournit un cadre fiable pour garder le contrôle de vos données, applications et infrastructures, tout en respectant les réglementations régionales et sectorielles. Grâce à des fonctionnalités conçues pour fonctionner dans des environnements hybrides, IBM contribue à renforcer l’autonomie des entreprises et à concrétiser leurs visions et leurs objectifs.

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La souveraineté numérique en chiffres 80 % Le tournant de la souveraineté

D’ici 2027, 80 % des multinationales mettront en œuvre des stratégies de souveraineté des données 1

 4,5X de croissance prévue

Le marché du cloud souverain devrait passer de 37 milliards USD en 2023 à 169 milliards USD d’ici 2028 2

 66 milliards de dollars  Développement

Dans les secteurs réglementés comme la banque, la santé et les services publics, les dépenses passeront de 14 à 6  milliards USD d’ici 2028, soit une multiplication par cinq 3

Développer un avantage de souveraineté numérique avec IBM

En aidant les clients à protéger leurs données, à maintenir une transparence totale et à déployer l’IA avec responsabilité, IBM les aide à aller au-delà de la simple conformité, transformant ainsi la maîtrise du numérique en un avantage stratégique durable.
Contrôle et choix des clients

Les entreprises doivent être libres de décider comment et où s’exécutent leurs données, leurs workloads et leurs technologies, sans que l’obligation d’un fournisseur ne limite leurs options. IBM peut vous aider à créer des solutions ouvertes et interopérables qui favorisent la flexibilité et permettent aux équipes de faire des choix adaptés à leur activité.
Transparence et confiance

Une visibilité complète sur vos données, leur emplacement, les personnes qui peuvent y accéder et l’utilisation dans les systèmes cloud et IA ne devrait pas être un luxe. IBM fournit les outils et les cadres des exigences qui vous aident à accéder aux données, à les gérer et à les administrer en toute confiance.
Modèles de souveraineté flexibles

Il n’y a pas deux secteurs ou entreprises qui aient les mêmes exigences en matière de souveraineté. IBM propose des approches de souveraineté configurables en matière de logiciels, d’infrastructures et de conseil, afin que vous puissiez disposer d’un modèle adapté à vos besoins réglementaires, à votre posture de sécurité et à vos objectifs d’innovation.
Innovation sans compromis

Modernisez, adoptez l’IA et accélérez votre transformation sans sacrifier votre conformité, votre sécurité ou votre choix. L’approche architecturale d’IBM vous permet de faire progresser l’innovation tout en maintenant la souveraineté sur les données, les modèles IA, les opérations et la technologie.

IBM Sovereign Core

Conçu pour la souveraineté. Pensé pour l’innovation.

 

Logiciel pré-configuré, conçu spécialement pour les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services qui souhaitent créer, déployer et exploiter des environnements adaptés à l’IA. IBM® Sovereign Core aide à offrir une souveraineté démontrable, avec l’autonomie et le contrôle nécessaires pour exécuter rapidement des workloads souverains et des usages IA avec une agilité comparable à celle du cloud, une conformité intégrée et un déploiement simplifié et évolutif.

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Illustration d’une peinture artistique en violet

Le schéma directeur de souveraineté : pourquoi chaque couche compte

Le chemin vers la souveraineté numérique est semé de défis. Qu’il s’agisse de problèmes techniques ou d’inefficacités opérationnelles qui retiennent vos données en otage dans le cloud, les entreprises ont la possibilité de contrôler leur destin en atteignant la souveraineté. Chez IBM, nous estimons que la souveraineté repose sur quatre piliers fondamentaux.

Souveraineté des données

Garantissez la protection et la conformité de vos données grâce à une visibilité claire sur l’hébergement, l’accès, la gouvernance et la gestion du cycle de vie dans les systèmes cloud et IA.

IBM propose des solutions de sécurité des données, de chiffrement, d’observabilité et de gouvernance de bout en bout pour gérer en toute confiance les workloads sensibles.
Intégration watsonx.data

IBM watsonx.data integration fonctionne avec tous les styles d’intégration, tous les types de données et toutes les architectures de stockage pour rendre la conception et l’optimisation des pipelines intuitives et durables. 

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IBM watsonx.data

Accédez en toute sécurité aux données, intégrez-les et organisez-les dans l’ensemble de vos environnements sans avoir à les déplacer vers un seul emplacement.

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IBM watsonx.data intelligence

Transformez rapidement les données brutes en informations exploitables, unifiez la gouvernance, la qualité, la traçabilité et le partage des données, et offrez aux consommateurs des données fiables et contextualisées.

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IBM Guardium

Protégez les données sensibles à l'aide d'un logiciel avancé de sécurité et de surveillance dans les environnements hybrides et multicloud.

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Souveraineté de l’IA

Déployez et gouvernez les systèmes d’IA en toute transparence, en veillant à ce que les modèles et les jeux de données soient alignés sur les exigences réglementaires, éthiques et opérationnelles.

Les outils d’IA d’entreprise et les services de conseil d’IBM aident les entreprises à mettre en place un environnement d’IA réglementé et des pratiques d’IA responsables. 
Projet Bob

Que vous procédiez à la migration d’une application vers une nouvelle plateforme ou que vous contribuiez au développement de la prochaine fonctionnalité, Bob, votre partenaire en développement de logiciels d’IA, comprend vos objectifs, votre référentiel et vos normes de sécurité.

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IBM watsonx.governance

Centralisez la gouvernance et appliquez des politiques d'IA responsables afin de garantir la sécurité, la conformité et l'auditabilité des données et des sources de données dans l'ensemble de votre écosystème.

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watsonx.ai

IBM watsonx.ai comprend des API, des outils, des modèles personnalisables et des environnements d’exécution flexibles prêts à l’emploi dans n’importe quel environnement cloud ou hybride.

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watsonx Orchestrate

Donnez à votre entreprise les moyens d’agir grâce à une solution d’IA générative et d’automatisation qui gère les tâches et simplifie les processus complexes.

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Souveraineté opérationnelle (logiciel)

Contrôlez totalement la manière dont vos opérations critiques sont déployées, surveillées et gérées, en garantissant la résilience et la conformité dans des environnements hybrides et multiclouds complexes.

IBM aide les entreprises à établir des cadres des exigences qui minimisent les risques, renforcent la gouvernance et préservent l’autonomie dans les opérations distribuées à l’échelle mondiale. 
Cloud hybride

Tirez le meilleur parti des données et de l’IA là où résident vos workloads grâce à une plateforme de cloud hybride ouverte et sécurisée, hautement performante et rentable.

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Terraform

Terraform fournit aux entreprises un workflow unique pour provisionner leur infrastructure cloud, leur centre de données privé et leur infrastructure SaaS, et la gérer en continu tout au long de son cycle de vie.

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IBM Concert

Unifie les données opérationnelles et de sécurité pour obtenir une vue des performances et des risques centrée sur les applications.

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IBM Security Verify Privilege

Propose des capacités de gestion des accès privilégiés, de contrôle des applications et de sécurité des privilèges des points de terminaison, à la fois sur site et dans le cloud.

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Souveraineté opérationnelle (infrastructure)

Créez et exécutez une technologie selon vos propres conditions avec des architectures ouvertes, interopérables et portables qui éliminent l’enfermement propriétaire et favorisent l’innovation.

Grâce aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, d’automatisation et de modernisation, les entreprises peuvent concevoir une pile technologique adaptable, sécurisée et souveraine à tous les niveaux.
Power Virtual Server

Bénéficiez des avantages d’une plateforme hybride grâce à une expérience stable et une connectivité à votre infrastructure Power.

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IBM Fusion

La plateforme unifiée en libre-service pour l’IA, les machines virtuelles et les conteneurs exécutant des applications OpenShift et watsonx.data dans des environnements de cloud hybride.

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IBM Z

IBM Z est une famille d’infrastructures modernes alimentées par le processeur IBM Telum qui exécutent des systèmes d’exploitation d’entreprise et le logiciel IBM Z, permettant d’améliorer la précision, la productivité et l’agilité de l’IA.

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IBM LinuxONE

La gamme IBM LinuxONE est une famille de serveurs Linux dédiés aux entreprises, alimentés par le processeur IBM Telum, qui conjugue l’expertise d’IBM dans la création de systèmes critiques et d’IA avec l’ouverture du système d’exploitation Linux. 

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Souveraineté technologique

Créez et exécutez une technologie selon vos propres conditions avec des architectures ouvertes, interopérables et portables qui éliminent l’enfermement propriétaire et favorisent l’innovation.

Grâce aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, d’automatisation et de modernisation, les entreprises peuvent concevoir une pile technologique adaptable, sécurisée et souveraine à tous les niveaux.
HashiCorp

Gérez efficacement les conteneurs, les fichiers binaires et les machines virtuelles dans le cloud, sur site et à travers les environnements edge avec Nomad et automatisez le provisionnement et la gestion de l’infrastructure grâce à une approche systématique de la plateforme avec Terraform.

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Red Hat OpenShift

Un service cloud OpenShift entièrement géré et doté de fonctionnalités de sécurité intégrées pour optimiser la création, le déploiement et une mise à l’échelle efficace.

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Découvrir Ansible Automation Platform

Entraîné sur des jeux de données Ansible sélectionnés, il aide les équipes à déployer, configurer et gérer efficacement des applications dans des environnements hybrides, en comblant l’écart entre intention et exécution.

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IBM Sovereign Core

Logiciel souverain conçu spécialement pour les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services qui souhaitent créer, déployer et exploiter des environnements prêts pour l’IA.

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Services connexes

La souveraineté numérique ne se limite pas à la protection de votre environnement, elle concerne également un avenir dans lequel vous pourrez opérer en toute confiance, accélérer l’innovation et garder la maîtrise de votre destin numérique.
Services de conseil en données et en IA
Faites passer à l’échelle l’IA avec la bonne stratégie, les données, la sécurité et la gouvernance adaptées. En organisant la stratégie en matière de données et d’IA de votre entreprise, nous vous aidons à créer un avantage concurrentiel durable grâce à une IA responsable et évolutive.
Services de conseil en cloud
Maximisez la valeur du cloud hybride à l’ère de l’IA agentique grâce à notre environnement cloud flexible qui prend en charge l’automatisation des tâches informatiques, la modernisation des applications et le développement cloud-natif. Avec l’IA agentique, les équipes peuvent co-créer, s’adapter en temps réel et gérer des applications sur les diverses plateformes.
Services pour les opérations métier
Simplifiez vos opérations et adaptez-vous rapidement grâce à IBM Business Operations, qui propose un nouveau modèle de transformation des fonctions essentielles, optimisé par l’IA, l’automatisation et une prestation mondiale à l’échelle. Les entreprises peuvent concevoir, exécuter et améliorer les processus critiques pour réduire les risques, stimuler l’agilité et obtenir des résultats plus intelligents.
Services de cybersécurité
Transformez votre entreprise et maîtrisez vos risques avec un leader mondial de la cybersécurité, du cloud et des services de sécurité gérés. Grâce aux conseils, à l’intégration, aux services de sécurité gérés et à une approche personnalisée pilotée par l’IA, nous transformons la sécurité en un atout métier stratégique.

Ressources sur la souveraineté numérique

Illustration d’une texture abstraite avec des carrés.
Présentation d'IBM Sovereign Core : une nouvelle base logicielle pour la souveraineté
Vignette de la session de janvier de l’IBM Technology Summit
illustration présentant la feuille de route et les analyses du projet
Souveraineté des données à l’edge
Graphique pour EASeJ
Le cloud souverain à l’échelle mondiale : concevoir pour la résilience, la confiance et l’innovation.
Une illustration d’une lampe de poche éclairant à travers des documents et des nuages.
IBM Cloud fournit des capacités de cloud souverain aux entreprises
Visuel de couverture du livre blanc sur les capacités technologiques souveraines
Respecter les réglementations et stimuler l’innovation grâce au cloud souverain
Représentation graphique de la gouvernance des données comprenant des données structurées et non structurées préparées pour être gérées par watsonx.data intelligence
IA digne de confiance à l’échelle : le cadre des exigences de sécurité et de gouvernance de l’IA d’IBM
Illustration isométrique pour Concert DCO native
Souveraineté des données et IA : favoriser l’équité en santé grâce à l’innovation numérique
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