Solutions de souveraineté numérique

Découvrez comment IBM permet aux entreprises de renforcer leur souveraineté numérique en exploitant des technologies puissantes selon leurs propres conditions.
IBM fournit un cadre fiable pour garder le contrôle de vos données, applications et infrastructures, tout en respectant les réglementations régionales et sectorielles. Grâce à des fonctionnalités conçues pour fonctionner dans des environnements hybrides, IBM contribue à renforcer l’autonomie des entreprises et à concrétiser leurs visions et leurs objectifs.
D’ici 2027, 80 % des multinationales mettront en œuvre des stratégies de souveraineté des données 1
Le marché du cloud souverain devrait passer de 37 milliards USD en 2023 à 169 milliards USD d’ici 2028 2
Dans les secteurs réglementés comme la banque, la santé et les services publics, les dépenses passeront de 14 à 6 milliards USD d’ici 2028, soit une multiplication par cinq 3
En aidant les clients à protéger leurs données, à maintenir une transparence totale et à déployer l’IA avec responsabilité, IBM les aide à aller au-delà de la simple conformité, transformant ainsi la maîtrise du numérique en un avantage stratégique durable.
Les entreprises doivent être libres de décider comment et où s’exécutent leurs données, leurs workloads et leurs technologies, sans que l’obligation d’un fournisseur ne limite leurs options. IBM peut vous aider à créer des solutions ouvertes et interopérables qui favorisent la flexibilité et permettent aux équipes de faire des choix adaptés à leur activité.
Une visibilité complète sur vos données, leur emplacement, les personnes qui peuvent y accéder et l’utilisation dans les systèmes cloud et IA ne devrait pas être un luxe. IBM fournit les outils et les cadres des exigences qui vous aident à accéder aux données, à les gérer et à les administrer en toute confiance.
Il n’y a pas deux secteurs ou entreprises qui aient les mêmes exigences en matière de souveraineté. IBM propose des approches de souveraineté configurables en matière de logiciels, d’infrastructures et de conseil, afin que vous puissiez disposer d’un modèle adapté à vos besoins réglementaires, à votre posture de sécurité et à vos objectifs d’innovation.
Modernisez, adoptez l’IA et accélérez votre transformation sans sacrifier votre conformité, votre sécurité ou votre choix. L’approche architecturale d’IBM vous permet de faire progresser l’innovation tout en maintenant la souveraineté sur les données, les modèles IA, les opérations et la technologie.
Logiciel pré-configuré, conçu spécialement pour les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services qui souhaitent créer, déployer et exploiter des environnements adaptés à l’IA. IBM® Sovereign Core aide à offrir une souveraineté démontrable, avec l’autonomie et le contrôle nécessaires pour exécuter rapidement des workloads souverains et des usages IA avec une agilité comparable à celle du cloud, une conformité intégrée et un déploiement simplifié et évolutif.
Garantissez la protection et la conformité de vos données grâce à une visibilité claire sur l’hébergement, l’accès, la gouvernance et la gestion du cycle de vie dans les systèmes cloud et IA.
IBM propose des solutions de sécurité des données, de chiffrement, d’observabilité et de gouvernance de bout en bout pour gérer en toute confiance les workloads sensibles.
IBM watsonx.data integration fonctionne avec tous les styles d’intégration, tous les types de données et toutes les architectures de stockage pour rendre la conception et l’optimisation des pipelines intuitives et durables.
Accédez en toute sécurité aux données, intégrez-les et organisez-les dans l’ensemble de vos environnements sans avoir à les déplacer vers un seul emplacement.
Transformez rapidement les données brutes en informations exploitables, unifiez la gouvernance, la qualité, la traçabilité et le partage des données, et offrez aux consommateurs des données fiables et contextualisées.
Protégez les données sensibles à l'aide d'un logiciel avancé de sécurité et de surveillance dans les environnements hybrides et multicloud.
Déployez et gouvernez les systèmes d’IA en toute transparence, en veillant à ce que les modèles et les jeux de données soient alignés sur les exigences réglementaires, éthiques et opérationnelles.
Les outils d’IA d’entreprise et les services de conseil d’IBM aident les entreprises à mettre en place un environnement d’IA réglementé et des pratiques d’IA responsables.
Que vous procédiez à la migration d’une application vers une nouvelle plateforme ou que vous contribuiez au développement de la prochaine fonctionnalité, Bob, votre partenaire en développement de logiciels d’IA, comprend vos objectifs, votre référentiel et vos normes de sécurité.
Centralisez la gouvernance et appliquez des politiques d'IA responsables afin de garantir la sécurité, la conformité et l'auditabilité des données et des sources de données dans l'ensemble de votre écosystème.
IBM watsonx.ai comprend des API, des outils, des modèles personnalisables et des environnements d’exécution flexibles prêts à l’emploi dans n’importe quel environnement cloud ou hybride.
Donnez à votre entreprise les moyens d’agir grâce à une solution d’IA générative et d’automatisation qui gère les tâches et simplifie les processus complexes.
Contrôlez totalement la manière dont vos opérations critiques sont déployées, surveillées et gérées, en garantissant la résilience et la conformité dans des environnements hybrides et multiclouds complexes.
IBM aide les entreprises à établir des cadres des exigences qui minimisent les risques, renforcent la gouvernance et préservent l’autonomie dans les opérations distribuées à l’échelle mondiale.
Tirez le meilleur parti des données et de l’IA là où résident vos workloads grâce à une plateforme de cloud hybride ouverte et sécurisée, hautement performante et rentable.
Terraform fournit aux entreprises un workflow unique pour provisionner leur infrastructure cloud, leur centre de données privé et leur infrastructure SaaS, et la gérer en continu tout au long de son cycle de vie.
Unifie les données opérationnelles et de sécurité pour obtenir une vue des performances et des risques centrée sur les applications.
Propose des capacités de gestion des accès privilégiés, de contrôle des applications et de sécurité des privilèges des points de terminaison, à la fois sur site et dans le cloud.
Créez et exécutez une technologie selon vos propres conditions avec des architectures ouvertes, interopérables et portables qui éliminent l’enfermement propriétaire et favorisent l’innovation.
Grâce aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, d’automatisation et de modernisation, les entreprises peuvent concevoir une pile technologique adaptable, sécurisée et souveraine à tous les niveaux.
Bénéficiez des avantages d’une plateforme hybride grâce à une expérience stable et une connectivité à votre infrastructure Power.
La plateforme unifiée en libre-service pour l’IA, les machines virtuelles et les conteneurs exécutant des applications OpenShift et watsonx.data dans des environnements de cloud hybride.
IBM Z est une famille d’infrastructures modernes alimentées par le processeur IBM Telum qui exécutent des systèmes d’exploitation d’entreprise et le logiciel IBM Z, permettant d’améliorer la précision, la productivité et l’agilité de l’IA.
La gamme IBM LinuxONE est une famille de serveurs Linux dédiés aux entreprises, alimentés par le processeur IBM Telum, qui conjugue l’expertise d’IBM dans la création de systèmes critiques et d’IA avec l’ouverture du système d’exploitation Linux.
Créez et exécutez une technologie selon vos propres conditions avec des architectures ouvertes, interopérables et portables qui éliminent l’enfermement propriétaire et favorisent l’innovation.
Grâce aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, d’automatisation et de modernisation, les entreprises peuvent concevoir une pile technologique adaptable, sécurisée et souveraine à tous les niveaux.
Gérez efficacement les conteneurs, les fichiers binaires et les machines virtuelles dans le cloud, sur site et à travers les environnements edge avec Nomad et automatisez le provisionnement et la gestion de l’infrastructure grâce à une approche systématique de la plateforme avec Terraform.
Un service cloud OpenShift entièrement géré et doté de fonctionnalités de sécurité intégrées pour optimiser la création, le déploiement et une mise à l’échelle efficace.
Entraîné sur des jeux de données Ansible sélectionnés, il aide les équipes à déployer, configurer et gérer efficacement des applications dans des environnements hybrides, en comblant l’écart entre intention et exécution.
Logiciel souverain conçu spécialement pour les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services qui souhaitent créer, déployer et exploiter des environnements prêts pour l’IA.
La souveraineté numérique ne se limite pas à la protection de votre environnement, elle concerne également un avenir dans lequel vous pourrez opérer en toute confiance, accélérer l’innovation et garder la maîtrise de votre destin numérique.
Explorez le blog IBM Policy pour rester au fait des sujets les plus urgents en matière de politique technologique internationale, de l’IA à l’informatique quantique, etc.