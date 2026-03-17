Solutions de souveraineté numérique

Garantissez la protection et la conformité de vos données grâce à une visibilité claire sur l’hébergement, l’accès, la gouvernance et la gestion du cycle de vie dans les systèmes cloud et IA.

IBM propose des solutions de sécurité des données, de chiffrement, d’observabilité et de gouvernance de bout en bout pour gérer en toute confiance les workloads sensibles.