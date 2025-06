Pour créer des opérations à la fois durables et rentables, vous avez besoin d'opérations intelligentes dans vos usines et d'une infrastructure cloud hybride. En tirant parti de flux de travaux intelligents et automatisés, de l'edge computing , de la puissance du cloud hybride, d'une gestion intelligente des actifs et d'informations basées sur les données et l'IA, vous pouvez rapidement détecter les défauts et réduire le gaspillage et les temps d'attente, optimiser l'état des actifs, satisfaire les exigences des actionnaires et des employés et répondre en permanence aux exigences réglementaires. Que vos opérations soient continues, par lots ou discrètes, IBM vous aide à innover dans vos opérations de fabrication en vous proposant une technologie adaptée et une expertise sectorielle approfondie pour construire une usine plus résiliente et durable.