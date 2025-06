Logiciels et solutions de gestion des installations

Le lieu et la manière dont nous travaillons sont très différents aujourd'hui. Pour les professionnels de l'immobilier et de la gestion des installations, les données sont essentielles. Elles constituent le meilleur moyen de prendre des décisions cruciales sur le moment et la manière de rouvrir les installations. Et une fois que l'espace est ouvert, les données aident à le gérer et à maintenir les gens qui l'utilisent en bonne santé et productifs.

Pour la gestion des bâtiments et des espaces, une solution de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS) offre une source unique de données de référence pour les informations dont vous avez besoin. Une solution qui utilise les données, l'IoT et l'IA vous donne une vision globale et les informations nécessaires pour prendre des décisions en temps opportun et réagir rapidement si les circonstances changent. Elle contribue également à préserver le bien-être de vos utilisateurs et vous permet de mieux contrôler les coûts.