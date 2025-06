Le volume croissant de données structurées d'aujourd'hui intensifie le défi de les consolider, de les connecter et de les enregistrer toutes. Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles permettent aux utilisateurs d'agréger et d'analyser ces données pour trouver des relations de données prédéfinies dans plusieurs bases de données. Les informations qui en résultent peuvent aider à établir des relations avec les clients, à piloter des projets IoT et à améliorer la productivité de la chaîne d'approvisionnement.

Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles d'IBM offrent une option flexible et évolutive pour centraliser, organiser et partager les données entre les applications et les utilisateurs. Vous pouvez gérer de grandes quantités de données organisées dans des tables, des colonnes et des lignes, et utiliser des requêtes SQL pour accéder aux données gérées, aux données modifiées ou aux deux.