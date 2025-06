Logiciel de plan marketing

IBM SPSS Modeler

L'offre IBM SPSS® Modeler est une solution de science des données et d'apprentissage automatique qui aide les scientifiques des données à accélérer les tâches opérationnelles pour accélérer la rentabilisation et atteindre les résultats souhaités pour les entreprises. Les principales organisations s'appuient sur IBM pour les aider à monétiser leurs actifs de données via la préparation et la découverte de données, l'analyse prédictive, la gestion des modèles et le déploiement et l'apprentissage automatique. Avec SPSS Modeler, les équipes organisationnelles peuvent exploiter les actifs de données et moderniser les applications avec des algorithmes et des modèles prêts pour une utilisation immédiate.