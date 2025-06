Un modèle de données de l'industrie fait office de canevas reposant sur les meilleures pratiques, les réglementations gouvernementales ainsi que sur les données complexes et les besoins analytiques spécifiques à un secteur déterminé. Les modèles de données de l'industrie d'IBM fournissent un cadre préconçu dont l'objectif est de vous aider à mieux gérer les entrepôts de données et les lacs de données, en vous permettant une collecte plus approfondie des informations et une accélération de votre démarche analytique.