Logiciel de consolidation financière

Le processus de consolidation financière est souvent long, complexe et chaotique en raison des ajustements de dernière minute. En dépit de ces défis, les professionnels de la finance sont soumis à une pression constante pour respecter des délais stricts, rendre compte de davantage de données en moins de temps et répondre à des normes de conformité réglementaire en constante évolution.

Les équipes financières ont besoin d'une solution robuste de consolidation financière et de reporting pour les aider à répondre aux demandes croissantes et à fournir un contrôle et une gestion centralisés du processus de clôture financière. Grâce à une automatisation poussée, à des contrôles internes intégrés et à la prise en charge des normes GAAP et IFRS, la production d'informations financières certifiées devient une tâche aisée.