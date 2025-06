Outils et solutions de préparation de données

Les organisations exploitent les données pour stimuler l'innovation, créer une valeur significative et se différencier. Cependant, à mesure que les organisations reconvertissent les données d'une opération par produit en actif d'entreprise, elles sont confrontées à des défis liés à la complexité des données, tels que la prolifération des volumes, de la variété, de la vélocité et de la structure des données. Une étape préliminaire dans l'exploitation des données en tant qu'actif de l'entreprise est la préparation des données. La préparation des données implique la collecte, la combinaison, la transformation et l'organisation des données provenant de sources disparates. La préparation des données est un processus essentiel mais long qui garantit que les citoyens disposent d'ensembles de données de haute qualité pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des données.