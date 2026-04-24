Gestion des identités de l’IA agentique

Sécurisez l’identité des agents, la délégation, l’accès et la gouvernance avec un contrôle en temps réel et une traçabilité complète adaptée aux audits
Les agents fonctionnent avec des identifiants permanents, sans aucune vérification au point d’utilisation. Lorsque le comportement change ou qu’un identifiant est compromis, l’accès persiste et le risque s’aggrave plus rapidement qu’une équipe ne peut le détecter.
Les agents demandent l’accès, invoquent des outils et assument des rôles de manière dynamique, accumulant des privilèges qui n’ont jamais été explicitement accordés ou approuvés. Au fil du temps, cela crée des chemins d’accès sur lesquels aucune équipe ne dispose d’une visibilité totale.
Les agents agissent au nom des utilisateurs, de sorte que leurs actions sont impossibles à distinguer de celles d’un être humain dans le dossier d’audit. Lorsqu’un incident se produit, il n’existe aucun dossier fiable permettant de distinguer ce que fait une personne de ce que fait un agent de manière autonome, ce qui ne permet pas de résoudre clairement la question de la conformité et de l’analyse.
La plupart des entreprises gèrent les identifiants, l’accès et la gouvernance des identités pour les identités non humaines (NHI) à l’aide d’outils déconnectés. Les lacunes entre eux se trouvent là où l’exposition s’accumule : secrets codés en dur dans les pipelines, rôles IAM discrètement surprovisionnés et agents IA fonctionnant sans garde-fous uniformes.
Chaque agent doit disposer d’une identité unique et vérifiable : cela élimine les clés partagées et permet une gouvernance traçable dès le premier jour.
Les actions des agents sont reliées à l’intention de l’utilisateur grâce à une délégation encadrée, des jetons à usage limité et des approbations, assurant une preuve claire de qui a autorisé chaque action.
Des identifiants ponctuels et éphémères, adaptés à chaque tâche spécifique. L’authentification par l’IA se produit à chaque appel d’API et d’outil, comblant ainsi l’écart du dernier kilomètre où le risque pour les agents se produit.
Assurez une responsabilité de bout en bout grâce à des pistes d’audit signées qui relient chaque action de l’agent à une identité humaine, afin de garantir la conformité de l’IA agentique avec une révocation instantanée et une preuve de contrôle.
IBM Verify propose une plateforme d’identité alimentée par l’IA qui s’applique au cloud hybride et répond aux besoins des clients qui exigent des capacités SaaS ou autogérées.
La plateforme unifie la gouvernance des identités, la gestion des accès, les accès privilégiés, la détection et la réponse aux menaces d’identité (ITDR) et la gestion de la posture de sécurité des identités (ISPM). Elle permet des contrôles de sécurité des identités d’exécution robustes en temps réel, gouverne les identités humaines et non humaines, et assure une auditabilité continue dans les environnements hybrides et multicloud, garantissant ainsi que chaque action est attribuable à une identité humaine vérifiée dans l’ensemble de votre environnement. Cela aide les entreprises à respecter les contrôles de conformité les plus stricts, à atténuer les risques de sécurité et à faciliter le déploiement Agile de la sécurité pour tous les workloads.
HashiCorp Vault élimine la prolifération des secrets en centralisant l’émission et la gestion des identifiants dynamiques et éphémères, tels que les tokens, les certificats ou encore les clés d’API. Basé sur l’identité et soumis à des politiques d’accès en temps réel, Vault applique le principe du moindre privilège à chaque utilisateur, machine et agent IA de votre environnement.
Des services IAM pilotés par l’IA, conçus pour redéfinir les workflows d’accès en s’appuyant sur des agents intelligents et proactifs.