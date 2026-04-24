Gestion des identités de l’IA agentique

IBM Verify propose une plateforme d’identité alimentée par l’IA qui s’applique au cloud hybride et répond aux besoins des clients qui exigent des capacités SaaS ou autogérées.

La plateforme unifie la gouvernance des identités, la gestion des accès, les accès privilégiés, la détection et la réponse aux menaces d’identité (ITDR) et la gestion de la posture de sécurité des identités (ISPM). Elle permet des contrôles de sécurité des identités d’exécution robustes en temps réel, gouverne les identités humaines et non humaines, et assure une auditabilité continue dans les environnements hybrides et multicloud, garantissant ainsi que chaque action est attribuable à une identité humaine vérifiée dans l’ensemble de votre environnement. Cela aide les entreprises à respecter les contrôles de conformité les plus stricts, à atténuer les risques de sécurité et à faciliter le déploiement Agile de la sécurité pour tous les workloads.