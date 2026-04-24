Gestion des identités de l’IA agentique


Sécurisez l’identité des agents, la délégation, l’accès et la gouvernance avec un contrôle en temps réel et une traçabilité complète adaptée aux audits

Illustration d’un smartphone affichant un écran d’authentification par empreinte digitale et faciale

Quatre lacunes critiques dans la sécurité des identités agentiques

Les agents IA raisonnent, agissent et accumulent des accès de manière indépendante. L’IAM héritée n’a pas été conçue pour cela.

 

La sécurité des identités dans le cadre de l’IA agentique nécessite une vérification continue, des identifiants dynamiques et l’application d’un délai d’exécution pour chaque agent de votre environnement.
Accès persistant non gouverné 

Les agents fonctionnent avec des identifiants permanents, sans aucune vérification au point d’utilisation. Lorsque le comportement change ou qu’un identifiant est compromis, l’accès persiste et le risque s’aggrave plus rapidement qu’une équipe ne peut le détecter. 
Escalade des privilèges sans examen 

Les agents demandent l’accès, invoquent des outils et assument des rôles de manière dynamique, accumulant des privilèges qui n’ont jamais été explicitement accordés ou approuvés. Au fil du temps, cela crée des chemins d’accès sur lesquels aucune équipe ne dispose d’une visibilité totale.
Aucune attribution, aucune responsabilité 

Les agents agissent au nom des utilisateurs, de sorte que leurs actions sont impossibles à distinguer de celles d’un être humain dans le dossier d’audit. Lorsqu’un incident se produit, il n’existe aucun dossier fiable permettant de distinguer ce que fait une personne de ce que fait un agent de manière autonome, ce qui ne permet pas de résoudre clairement la question de la conformité et de l’analyse. 
Contrôles des identités et des secrets fragmentés 

La plupart des entreprises gèrent les identifiants, l’accès et la gouvernance des identités pour les identités non humaines (NHI) à l’aide d’outils déconnectés. Les lacunes entre eux se trouvent là où l’exposition s’accumule : secrets codés en dur dans les pipelines, rôles IAM discrètement surprovisionnés et agents IA fonctionnant sans garde-fous uniformes.

Ressources présentées

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Cible blanche sur fond bleu
Protégez votre entreprise contre les risques cachés liés aux identifiants
Découvrez comment une stratégie unifiée fondée sur la gestion centralisée des secrets, la détection en temps réel et des pratiques d’hygiène rigoureuses permet aux équipes de réduire les risques, d’accélérer la résolution des problèmes et de sécuriser les workflows des développeurs à l’échelle.
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Photo de bâtiments entourés d’illustrations de personnes
L’IAM agentique en pratique
Regardez ce webinaire à la demande consacré à une approche moderne et normalisée visant à appliquer le principe du moindre privilège, l’accès juste-à-temps et une auditabilité complète dans les environnements hybrides et pilotés par l’IA.
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Illustration d’un document dans un carré de verre
Le guide pour mettre en œuvre la sécurité Zero Trust
Découvrez comment aider les équipes à avancer plus rapidement, simplifier les opérations et mettre en œuvre un accès qui suit le principe de moindre privilège à l’échelle afin de réaliser des initiatives cloud en toute confiance.
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La nouvelle génération de sécurité du cloud
Découvrez comment une gestion proactive des risques, une gouvernance en policy as code et des pratiques avancées de Zero Trust aident les équipes à éliminer les dérives opérationnelles, à appliquer la conformité à grande échelle et à renforcer durablement leur posture de sécurité sur l’ensemble de leurs environnements cloud.

Qu’est-ce que la sécurité d’exécution agentique ?

Tyler Lynch et Bob Kalka expliquent le rôle critique de l’identité et de ses identifiants dans la mise en œuvre de l’exécution agentique. Dans ce nouveau monde, la gestion des secrets est associée à la gestion des identités, les identifiants dynamiques avec les flux OAuth et les flux OBO avec l’authentification afin de fournir des modèles pour une exécution agentique sécurisée. Découvrez comment sécuriser les identités non humaines et les workloads cloud.

Photo d’un œil entouré d’illustrations
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Identité et intégration des agents

Chaque agent doit disposer d’une identité unique et vérifiable : cela élimine les clés partagées et permet une gouvernance traçable dès le premier jour.
Authentification, délégation et autorisation

Les actions des agents sont reliées à l’intention de l’utilisateur grâce à une délégation encadrée, des jetons à usage limité et des approbations, assurant une preuve claire de qui a autorisé chaque action.
Moins privilégiés et conscients des risques

Des identifiants ponctuels et éphémères, adaptés à chaque tâche spécifique. L’authentification par l’IA se produit à chaque appel d’API et d’outil, comblant ainsi l’écart du dernier kilomètre où le risque pour les agents se produit.
Gouvernance et preuves prêtes pour l’audit

Assurez une responsabilité de bout en bout grâce à des pistes d’audit signées qui relient chaque action de l’agent à une identité humaine, afin de garantir la conformité de l’IA agentique avec une révocation instantanée et une preuve de contrôle.

Produits pertinents

Collage d’images illustrant une main travaillant sur un ordinateur portable, avec une carte bancaire d’un côté et un cadenas de l’autre
Vue abstraite de fichiers et de pages

IBM Verify

IBM Verify propose une plateforme d’identité alimentée par l’IA qui s’applique au cloud hybride et répond aux besoins des clients qui exigent des capacités SaaS ou autogérées.

La plateforme unifie la gouvernance des identités, la gestion des accès, les accès privilégiés, la détection et la réponse aux menaces d’identité (ITDR) et la gestion de la posture de sécurité des identités (ISPM). Elle permet des contrôles de sécurité des identités d’exécution robustes en temps réel, gouverne les identités humaines et non humaines, et assure une auditabilité continue dans les environnements hybrides et multicloud, garantissant ainsi que chaque action est attribuable à une identité humaine vérifiée dans l’ensemble de votre environnement. Cela aide les entreprises à respecter les contrôles de conformité les plus stricts, à atténuer les risques de sécurité et à faciliter le déploiement Agile de la sécurité pour tous les workloads.

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Hashicorp Vault

HashiCorp Vault élimine la prolifération des secrets en centralisant l’émission et la gestion des identifiants dynamiques et éphémères, tels que les tokens, les certificats ou encore les clés d’API. Basé sur l’identité et soumis à des politiques d’accès en temps réel, Vault applique le principe du moindre privilège à chaque utilisateur, machine et agent IA de votre environnement.

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Services connexes

Services de gestion des identités et des accès

Des services IAM pilotés par l’IA, conçus pour redéfinir les workflows d’accès en s’appuyant sur des agents intelligents et proactifs.

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