Révision des accords Passport Advantage et Passport Advantage Express 12

Passport Advantage (PA) et Passport Advantage Express (PAE) sont des programmes IBM complets qui permettent aux clients de commander des produits éligibles (PE)

Aperçu

Le 1er août 2024, IBM a publié les conditions révisées des accords International Passport Advantage (IPAA12) et International Passport Advantage Express (IPAEA12).

Les conditions révisées prennent effet automatiquement :

  • Le 1er août 2024 pour :
    • les nouvelles transactions IPAEA à compter de cette date ;
    • les nouvelles transactions dans le cadre d’une nouvelle inscription à IPAA à compter de cette date.
  • Le 1er novembre 2024 pour les nouvelles transactions, le droit d’utilisation continu des logiciels et des services cloud, à compter de cette date, pour les sites inscrits à IPAA au 1er août 2024.
  • La fin de la période contractuelle en cours pour les transactions effectuées dans le cadre d’un contrat de licence d’entreprise (ELA) existant ou d’un contrat pluriannuel similaire, date à laquelle cette nouvelle révision entrera en vigueur. 

Résumé des modifications et améliorations

Offres de support

  • Regroupe toutes les conditions relatives au support, y compris les conditions de support facultatif (Extended, Sustained, Advanced) dans une seule section avec une description des services de support facultatif qui remplace les annexes précédentes.

Conditions de vérification de licence

  • Précise l’emplacement du format de rapport et le calendrier de ces rapports.

Conditions de l’accord de base IBM

  • Intègre les conditions simplifiées qu’IBM a mises en place dans tous les accords de base afin de s’aligner sur les récentes modifications apportées aux lois mondiales régissant le traitement des données, la confidentialité et la retenue d’impôt.
  • Précise les conditions spécifiques à chaque pays afin de s’aligner sur les lois nationales.

Clarté et cohérence

  • Les mises à jour et la mise en forme de l’ensemble des contrats apportent davantage de clarté et de cohérence avec les autres accords IBM.

Ressources supplémentaires

Accédez à IBM Terms pour consulter ou télécharger les dernières modifications apportées aux accords :

Pendant que vous y êtes, abonnez-vous pour recevoir une notification directe des futures révisions de documents dans les Conditions d’utilisation d’IBM.

  • Dans le panneau de navigation à gauche, ouvrez la catégorie «Accords standard » , puis la catégorie dédiée aux «  Accords Passport Advantage ».
  • Cochez la case « Accords et pièces jointes » pour afficher les documents disponibles.
  • Cliquez sur les trois points (…) dans le coin supérieur droit de chaque vignette de document et sélectionnez « Notification » pour recevoir des notifications par e-mail des modifications apportées lorsque ces documents sont mis à jour.

Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :

