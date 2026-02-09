Révision des accords Passport Advantage et Passport Advantage Express 12

Le 1er août 2024, IBM a publié les conditions révisées des accords International Passport Advantage (IPAA12) et International Passport Advantage Express (IPAEA12).
Les conditions révisées prennent effet automatiquement :
Offres de support
Conditions de vérification de licence
Conditions de l’accord de base IBM
Clarté et cohérence
Accédez à IBM Terms pour consulter ou télécharger les dernières modifications apportées aux accords :
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :