Révision des accords Passport Advantage et Passport Advantage Express 12

Accédez à IBM Terms pour consulter ou télécharger les dernières modifications apportées aux accords :

Pendant que vous y êtes, abonnez-vous pour recevoir une notification directe des futures révisions de documents dans les Conditions d’utilisation d’IBM.



Dans le panneau de navigation à gauche, ouvrez la catégorie «Accords standard » , puis la catégorie dédiée aux « Accords Passport Advantage ».

Cochez la case « Accords et pièces jointes » pour afficher les documents disponibles.

Cliquez sur les trois points (…) dans le coin supérieur droit de chaque vignette de document et sélectionnez « Notification » pour recevoir des notifications par e-mail des modifications apportées lorsque ces documents sont mis à jour.

Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :