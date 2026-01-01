Passport Advantage Online pour les revendeurs IBM

Passport Advantage Online pour les revendeurs fournit un accès sécurisé aux informations, outils et applications Passport Advantage propres au site pour passer des commandes, créer des devis, télécharger des fichiers des tarifs, générer des rapports et gérer les contacts.

  •  

Se connecter à PAO

Si vous êtes un IBM Business Partner distributeur à valeur ajoutée en ligne agréé Passport Advantage, connectez-vous dès maintenant. 

 Se connecter

Vous découvrez PAO ? Profitez d’une visite guidée

Prenez trois minutes pour découvrir Passport Advantage Online pour les revendeurs. Découvrez la liste de tout ce que vous pouvez voir et faire sur votre site IBM Passport Advantage :

  •  
  • Accédez à la commande en ligne (eorder), à la vente guidée par le partenaire, ainsi qu’au devis et à la commande de proposition
  • Téléchargez les fichiers des tarifs des logiciels et des composants de la licence SaaS/mensuelle. Vous pouvez choisir de télécharger : (1) la tarification actuelle (2) les tarifications actuelle et future (3) la tarification future
  • Visualiser et générer des rapports sur vos relations transactionnelles UNIQUEMENT
    • Accédez aux informations client de Passport Advantage et Passport Advantage Express et générez des rapports d’activité client basés sur votre relation commerciale. Vous pouvez effectuer une recherche par contrat client ou numéro de site, ainsi que par attributs client tels que le nom, le pays/la région, le type d’inscription et la date anniversaire.
    • Postes de renouvellement actifs par date, numéro de contrat, numéro de devis et nom de site.
    • Postes de renouvellement actif de la licence temporaire
    • Rapports des clients utilisateurs finaux
    • Rapports sur 180 jours
    • État de traitement SaaS
    • Formulaires de provisionnement SaaS/déclaration des éléments de données
    • Rapport sur les dépassements supprimés
    • Notifications de prix de renouvellement de contrat
    • Mise à jour de la licence par abonnement
  • En plus des tâches et des outils énumérés ci-dessus, le contact principal du site et, dans certains cas, les contacts secondaires peuvent utiliser la Gestion du/des compte(s) pour :
  • ajouter et supprimer des utilisateurs
  • approuver ou rejeter les demandes d’accès (auto-nominations),
  • mettre à jour les informations utilisateur
  • attribuer des rôles et accorder des privilèges d’utilisation et d’outils pour les rapports, les commandes en ligne, les propositions, les devis et les commandes, ainsi que les ventes guidées par les partenaires.

Demander l’accès

Pour en savoir plus, regardez la vidéo (2:44).

Si vous préférez, découvrez comment vous connecter ou demander un accès à un site IBM Passport Advantage pour les revendeurs :

  1. Cliquez sur le bouton « Demander l’accès » à gauche.
  2. Saisissez votre identifiant IBM et votre mot de passe 
    Note : si vous n’avez pas encore votre identifiant IBM et de PW, vous serez invité(e) à créer un. Une fois votre identifiant enregistré dans les systèmes d’IBM, lorsque vous cliquerez sur Signer à nouveau, vous serez invité(e) à compléter un formulaire d’autorisation ou un formulaire d’auto-nomination.
  3. Fournir les informations demandées
    • Saisissez le numéro de votre site 
      Remarque : les numéros de site figurent dans la plupart des accords PA et des documents transactionnels associés
    • Cochez la case appropriée sous « Je pense être le contact principal de ce site ». Si vous n’êtes pas le contact principal, cochez NON. Votre demande d’accès sera transmise au contact principal du site pour traitement et approbation.
  4. Lorsque vous recevez un e-mail vous informant que votre demande d’accès a été approuvée, il vous suffit de Signer à nouveau .

Si vous avez besoin d’aide, contactez l’équipe eCustomer Care.

Exécuter les rapports

Découvrez comment utiliser votre site Passport Advantage Online pour les revendeurs aux fins suivantes : 

  • extraire les données des postes de renouvellement actif
  • générer des devis de renouvellement pour vos clients
  • télécharger des rapports détaillés pour garder le contrôle sur vos renouvellements à venir

Découvrez comment utiliser les capacités de votre site PAO pour générer des rapports récapitulatifs et détaillés sur l’historique des commandes pour tous vos clients Passport Advantage/Passport Advantage Express et services cloud en :

  1. No de site et d’accord client
  2. Attributs du client Menu Notifications

Données pour vous aider :

  • comprendre les stocks et l’historique des transactions de vos clients
  • préparer et clôturer les renouvellements à venir
  • découvrir d’autres opportunités de vente
  • aider vos clients avec la gestion des actifs et les déploiements de logiciels