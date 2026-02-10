Acheter et renouveler

Connectez-vous à votre site PAO, accédez à la section Achats et renouvellements et sélectionnez Catalogue de produits. Recherche par description du produit, catégorie et type de licence (p. ex., licence et abonnement et support logiciel). Si vous n’êtes pas en mesure de localiser un produit, contactez votre IBM® Business Partner ou votre représentant des ventes IBM local pour obtenir de l’aide.
Des fonctionnalités supplémentaires vous permettent de :
Dans le menu Achats et renouvellements, sélectionnez Renouvellements pour afficher tous les renouvellements en attente de votre consultation/action.
Vous avez la possibilité de consulter
Lorsque vous êtes prêt à renouveler, vous pouvez le faire en ligne ou par l’intermédiaire d’un IBM Business Partner ou de votre représentant IBM chargé des renouvellements.
* Les modifications que vous demandez seront renvoyées à IBM avant que vous ne puissiez effectuer le renouvellement en ligne.
Votre processus de renouvellement en ligne est terminé.