Acheter et renouveler

Se connecter à Passport Advantage Online pour

  • Acheter de nouveaux logiciels dans le catalogue des offres populaires de Passport Advantage
  • Renouveler l’abonnement et le support logiciel IBM

Connectez-vous à votre site PAO, accédez à la section Achats et renouvellements et sélectionnez Catalogue de produits. Recherche par description du produit, catégorie et type de licence (p. ex., licence et abonnement et support logiciel). Si vous n’êtes pas en mesure de localiser un produit, contactez votre IBM® Business Partner ou votre représentant des ventes IBM local pour obtenir de l’aide.

Des fonctionnalités supplémentaires vous permettent de :

  • Consultez la couverture à renouveler et achetez-la par l’intermédiaire d’un partenaire commercial ou directement auprès d’IBM au (SRP)
  • Consulter et demander des devis à votre représentant commercial
  • Afficher et enregistrer le contenu de votre panier
  • Consultez le statut des commandes passées au cours des 30 derniers jours ou consultez une commande spécifique en saisissant un numéro de référence de commande
Dans le menu Achats et renouvellements, sélectionnez Renouvellements pour afficher tous les renouvellements en attente de votre consultation/action.

Vous avez la possibilité de consulter

  • Devis de renouvellement par mois
  • Détails des devis de renouvellement par accord/client

Lorsque vous êtes prêt à renouveler, vous pouvez le faire en ligne ou par l’intermédiaire d’un IBM Business Partner ou de votre représentant IBM chargé des renouvellements.

  1. Lorsque vous recevrez votre notification de devis de renouvellement, cliquez sur Passport Advantage Online
  2. Connectez-vous à l’aide de votre IBMid et votre mot de passe pour être automatiquement redirigé vers l’écran de devis de renouvellement. Vous y trouverez vos informations de renouvellement, ainsi que votre numéro de devis. Vous verrez également s’afficher deux autres onglets.
    • L’onglet Informations sur le compte comporte des informations comme votre numéro de client IBM et la date d’échéance de votre contrat.
    • L’onglet Représentant commercial comporte les coordonnées de votre représentant commercial IBM.
  3. Pour renouveler, cliquez sur « Ajouter au panier ».
  4. Sur la page du panier, vous verrez tous les articles relatifs à votre renouvellement d’abonnement et de support logiciel. Notez que l’étape « Tarification » se remplit automatiquement. À ce stade, vous avez la possibilité de :
    • supprimer des articles*
    • apporter des modifications*
    • Paiement

      * Les modifications que vous demandez seront renvoyées à IBM avant que vous ne puissiez effectuer le renouvellement en ligne.

  5. Pour passer votre commande, cliquez sur « Commander ».
    • La page « Paiement – Facturation et livraison » s’affiche.
    • Lisez les conditions générales, puis cliquez sur « J’accepte ».
    • Cliquez sur le bouton « Continuer ».
  6. Vous êtes maintenant sur la page Vérifier et commander.
    • Sélectionnez le mode de paiement souhaité. Le paiement par carte bancaire est la méthode par défaut. Vous avez également l’option Bon de commande. Remarque : Les modes de paiement peuvent varier selon les pays.
    • Pour payer par carte bancaire
      • Saisissez le numéro de votre carte bancaire.
      • Sélectionnez le mois d’expiration de votre carte bancaire.
      • Sélectionnez l’année d’expiration de votre carte bancaire.
      • Saisissez le code de sécurité.
        • Dans la plupart des cas, il s’agit d’un numéro à trois chiffres imprimé au dos de la carte. Il figure à droite du numéro de votre carte.
        • Pour les cartes American Express : il s’agit d’un numéro à quatre chiffres imprimé au recto de la carte. Il apparaît au-dessus et avant ou après le numéro de votre carte.
        • Quand tout est prêt, cliquez sur le bouton « Envoyer ».
  7. Vous êtes maintenant sur la page Confirmation et détails de la commande. Cet écran affiche le numéro de la commande de renouvellement d’abonnement et de support logiciel que vous venez de passer.
    • Veuillez imprimer et conserver cette page, car elle contient la référence de votre commande, des informations sur votre moyen de paiement et la description des articles commandés.

Votre processus de renouvellement en ligne est terminé.

