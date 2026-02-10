Afficher le certificat de preuve de droit – Afficher les certificats PoE pour votre site

Afficher l’inventaire des droits et mettre à jour les déploiements*

Allocations – Consulter l’allocation actuelle des droits de licence pour votre site

Mettre à jour les allocations de droits – Mettre à jour l’allocation actuelle de droits (téléchargement de logiciels, demandes de supports et/ou assistance technique) pour votre site

Afficher l’inventaire des droits – Afficher un rapport récapitulatif de la quantité de droits sur les produits pour vos sites. Le rapport peut être exporté ou imprimé

Enregistrer et suivre les droits des produits déployés – Le suivi des déploiements vous permet d’enregistrer et de suivre le nombre de droits déployés sur un site donné. Les déploiements peuvent être initiés, modifiés ou visualisés via le rapport d’allocation des droits

* Remarques : Vous devez avoir accès à votre site PAO et l’autorisation de consulter/mettre à jour vos droits

Les allocations de droits ne tiennent pas compte des quantités de déploiement

Seuls votre contact principal et les utilisateurs autorisés par ce dernier peuvent créer et mettre à jour les données de déploiement

Les déploiements peuvent être initiés, modifiés ou visualisés via le rapport d’allocation des droits.

IBM ne modifie pas vos données de déploiement.