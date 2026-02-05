|Pays/région
|Exigences
|Canada
|Aucune signature n’est requise
|États-Unis
|Aucune signature n’est requise
|Amérique latine
|Signature client et IBM requise
|Asie-Pacifique (à l’exception de la Chine, du Japon, de la Corée, de la Thaïlande)
|Aucune signature n’est requise
|China
|Signature client requise
|Japon
|Signature client requise
|Corée
|Signature client requise
|Thaïlande
|Signature client requise
|Europe, Moyen-Orient et Afrique (à l’exclusion des pays listés ci-dessous)
|Aucune signature n’est requise
|Afghanistan
|Signature client requise
|Albanie
|Signature client requise
|Algérie
|Signature client requise
|Andorre
|Signature client et IBM requise
|Angola
|Signature client requise
|Bahreïn
|Signature client requise
|Belgique
|Signature client requise
|Bénin
|Signature client requise
|Bosnie-Herzégovine
|Signature client et IBM requise
|Botswana
|Signature client requise
|Bulgarie
|Signature client requise
|Burkina Faso
|Signature client requise
|Burundi
|Signature client requise
|Cameroun
|Signature client requise
|Cap Vert
|Signature client requise
|République centrafricaine
|Signature client requise
|Tchad
|Signature client requise
|République démocratique du Congo (anciennement Zaïre)
|Signature client requise
|Côte d’Ivoire
|Signature client requise
|Croatie
|Signature client et IBM requise
|République tchèque
|Signature client requise
|Djibouti
|Signature client requise
|Égypte
|Signature client requise
|Guinée équatoriale
|Signature client requise
|Érythrée
|Signature client requise
|Éthiopie
|Signature client requise
|France
|Signature client et IBM requise
|Gabon
|Signature client requise
|Gambie
|Signature client requise
|Ghana
|Signature client requise
|Guinée
|Signature client requise
|Guinée-Bissau
|Signature client requise
|Hongrie
|Signature client et IBM requise
|Iran
|Signature client requise
|Irak
|Signature client requise
|Italie
|Signature client requise
|Jordanie
|Signature client requise
|Kenya
|Signature client requise
|Koweït
|Signature client requise
|Liban
|Signature client requise
|Lesotho
|Signature client requise
|Libéria
|Signature client requise
|Libye/Jamahiriya arabe libyenne
|Signature client requise
|Luxembourg
|Signature client requise
|Macédoine
|Signature client requise
|Malawi
|Signature client requise
|Mali
|Signature client requise
|Malte
|Signature client requise
|Mauritanie
|Signature client requise
|Maroc
|Signature client requise
|Mozambique
|Signature client requise
|Namibie
|Signature client requise
|Pays-Bas
|Signature client requise
|Niger
|Signature client requise
|Nigeria
|Signature client requise
|Oman
|Signature client requise
|Pakistan
|Signature client requise
|Territoire palestinien (Cisjordanie et Gaza)
|Signature client requise
|Pologne
|Signature client requise
|Qatar
|Signature client requise
|Roumanie
|Signature client et IBM requise
|Russie
|Signature client requise
|Rwanda
|Signature client requise
|Saint-Marin
|Signature client requise
|Sao Tomé-et-Principe
|Signature client requise
|Arabie Saoudite
|Signature client requise
|Sénégal
|Signature client requise
|Seychelles
|Signature client requise
|Sierra Leone
|Signature client requise
|Slovaquie
|Signature client requise
|Slovénie
|Signature client requise
|Somalie
|Signature client requise
|Soudan
|Signature client requise
|Swaziland
|Signature client requise
|République arabe syrienne
|Signature client requise
|République unie de Tanzanie
|Signature client requise
|Togo
|Signature client requise
|Tunisie
|Signature client requise
|Turquie
|Signature client requise
|Ouganda
|Signature client requise
|Émirats arabes unis
|Signature client requise
|Sahara occidental
|Signature client requise
|Yemen
|Signature client requise
|Serbie et Monténégro (Ancienne république de Yougoslavie)
|Signature client et IBM requise
|Zambie
|Signature client requise
|Zimbabwe
|Signature client requise
|Guyane française
|Signature IBM requise
|Polynésie française
|Signature IBM requise
|Terres australes françaises
|Signature client et IBM requise
Veuillez lire l’intégralité de l’Accord pour vous assurer de bien comprendre l’ensemble des conditions générales, ainsi que vos droits et responsabilités en vertu de l’Accord.
Découvrez comment inscrire un nouveau site Passport Advantage ou ajouter des sites supplémentaires à un site existant.
Vous pouvez à tout moment transférer vos droits Passport Advantage Express vers un site Passport Advantage nouveau ou existant.