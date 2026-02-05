Exigences de signature pour l’inscription à Passport Advantage par région et par pays.

Illustration de formes géométriques dans des tons bleus, noir et gris

Passport Advantage Online pour les revendeurs fournit un accès sécurisé aux informations, outils et applications Passport Advantage propres au site pour passer des commandes, créer des devis, télécharger des fichiers des tarifs, générer des rapports et gérer les contacts.

  •  

Exigences en matière de signature par région et par pays

Cliquez sur les categories suivantes pour en savoir plus.

Pays/régionExigences
CanadaAucune signature n’est requise
États-UnisAucune signature n’est requise
Amérique latineSignature client et IBM requise

Pays/régionExigences
Asie-Pacifique (à l’exception de la Chine, du Japon, de la Corée, de la Thaïlande)Aucune signature n’est requise
ChinaSignature client requise
JaponSignature client requise
CoréeSignature client requise
ThaïlandeSignature client requise

Pays/régionExigences
Europe, Moyen-Orient et Afrique (à l’exclusion des pays listés ci-dessous)Aucune signature n’est requise
AfghanistanSignature client requise
AlbanieSignature client requise
AlgérieSignature client requise
AndorreSignature client et IBM requise
AngolaSignature client requise
BahreïnSignature client requise
BelgiqueSignature client requise
BéninSignature client requise
Bosnie-HerzégovineSignature client et IBM requise
BotswanaSignature client requise
BulgarieSignature client requise
Burkina FasoSignature client requise
BurundiSignature client requise
CamerounSignature client requise
Cap VertSignature client requise
République centrafricaineSignature client requise
TchadSignature client requise
République démocratique du Congo (anciennement Zaïre)Signature client requise
Côte d’IvoireSignature client requise
CroatieSignature client et IBM requise
République tchèqueSignature client requise
DjiboutiSignature client requise
ÉgypteSignature client requise
Guinée équatorialeSignature client requise
ÉrythréeSignature client requise
ÉthiopieSignature client requise
FranceSignature client et IBM requise
GabonSignature client requise
GambieSignature client requise
GhanaSignature client requise
GuinéeSignature client requise
Guinée-BissauSignature client requise
HongrieSignature client et IBM requise
IranSignature client requise
IrakSignature client requise
ItalieSignature client requise
JordanieSignature client requise
KenyaSignature client requise
KoweïtSignature client requise
LibanSignature client requise
LesothoSignature client requise
LibériaSignature client requise
Libye/Jamahiriya arabe libyenneSignature client requise
LuxembourgSignature client requise
MacédoineSignature client requise
MalawiSignature client requise
MaliSignature client requise
MalteSignature client requise
MauritanieSignature client requise
MarocSignature client requise
MozambiqueSignature client requise
NamibieSignature client requise
Pays-BasSignature client requise
NigerSignature client requise
NigeriaSignature client requise
OmanSignature client requise
PakistanSignature client requise
Territoire palestinien (Cisjordanie et Gaza)Signature client requise
PologneSignature client requise
QatarSignature client requise
RoumanieSignature client et IBM requise
RussieSignature client requise
RwandaSignature client requise
Saint-MarinSignature client requise
Sao Tomé-et-PrincipeSignature client requise
Arabie SaouditeSignature client requise
SénégalSignature client requise
SeychellesSignature client requise
Sierra LeoneSignature client requise
SlovaquieSignature client requise
SlovénieSignature client requise
SomalieSignature client requise
SoudanSignature client requise
SwazilandSignature client requise
République arabe syrienneSignature client requise
République unie de TanzanieSignature client requise
TogoSignature client requise
TunisieSignature client requise
TurquieSignature client requise
OugandaSignature client requise
Émirats arabes unisSignature client requise
Sahara occidentalSignature client requise
YemenSignature client requise
Serbie et Monténégro (Ancienne république de Yougoslavie)Signature client et IBM requise
ZambieSignature client requise
ZimbabweSignature client requise

Pays/régionExigences
Guyane françaiseSignature IBM requise
Polynésie françaiseSignature IBM requise
Terres australes françaisesSignature client et IBM requise
Souvenez-vous

 

  1. En plus des contacts principaux, administratifs/preuve de droit et technique du site Passport Advantage Express est une offre transactionnelle, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
  2. Que votre région ou votre pays exigent deux signatures, une seule ou aucune, vous disposez de deux options d’inscription. Vous pouvez
    • S’inscrire en ligne
    • Téléchargez et envoyez votre formulaire d’inscription à Passport Advantage.
  3. Les clients des secteurs gouvernementaux et universitaires ne peuvent pas s’inscrire en ligne pour le moment.

 
Ressources
Vue de profil d’un développeur utilisant un ordinateur portable dans un bureau moderne
Accord Passport Advantage

Veuillez lire l’intégralité de l’Accord pour vous assurer de bien comprendre l’ensemble des conditions générales, ainsi que vos droits et responsabilités en vertu de l’Accord.

 Lire l’accord
Plusieurs agents d’appel alignés
Inscrire un nouveau site ou ajouter des sites supplémentaires

Découvrez comment inscrire un nouveau site Passport Advantage ou ajouter des sites supplémentaires à un site existant.

 En savoir plus
Vue de profil d’un homme portant un casque et travaillant sur un ordinateur portable
Migrer vers Passport Advantage

Vous pouvez à tout moment transférer vos droits Passport Advantage Express vers un site Passport Advantage nouveau ou existant.

 En savoir plus