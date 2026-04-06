Les catégories de produits PDG sont des collections de produits liés qui, ensemble, créent une solution d’infrastructure d’entreprise.
Une catégorie de produits PDG est une collection de composants de produits proposés par IBM sur une base par utilisateur PDG. Elle est soumise à des règles d’acquisition spécifiques, notamment une exigence de quantité minimale initiale d’utilisateurs (le minimum varie selon la catégorie de produits PDG).
Pour la première catégorie de produits PDG (principale), le client :
Pour les catégories de produits PDG supplémentaires, le client :
Toute installation de n’importe quel programme d’une catégorie de produits PDG ne peut être utilisée que par ou pour les utilisateurs pour lesquels des licences ont été obtenues.
Tous les programmes utilisés sur un appareil d’utilisateur final pour accéder à un programme sur un serveur doivent être acquis dans la même catégorie de produits PDG que le serveur auquel le programme a accédé.
Les clients peuvent obtenir des droits directement auprès d’IBM ou via des IBM Business Partners.
Les droits d’utilisation comprennent l’utilisation de tous les produits des catégories de produits PDG et de l’abonnement et du support logiciel pendant les 12 premiers mois. Le renouvellement des abonnements logiciels et du support est possible pour les années suivantes.
Remarque : Lorsqu’un produit composant est :
Veuillez vous référer au contrat IBM Passport Advantage ou au Contrat International Passport Advantage Express, selon le cas, pour en savoir plus sur les dispositions concernant les catégories de produits PDG.
Le tableau suivant répertorie chaque catégorie de produits PDG existante, les composants de produits inclus dans chaque catégorie de produits PDG, ainsi qu’une brève description de la solution fournie par cette catégorie de produits PDG.
Mise à jour : 17 décembre 2019
|Catégorie de produits
|Produits inclus dans l’offre groupée
|Solution
Exigence minimale initiale
d’utilisateurs
|Offre IBM Db2 Advanced CEO
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Propose de nombreuses fonctionnalités de serveur de données Db2, notamment les éditions Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition et Db2 Connect. L’offre IBM Db2 Advanced CEO répond aux besoins des entreprises d’aujourd’hui en fournissant un système de gestion de l’information sécurisé et résilient pour les précieux actifs de votre entreprise.
|500
|Offre IBM Hybrid Data Management Platform CEO
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Une famille complète de solutions alimentées par l’IA capables de traduire les requêtes entre fournisseurs, langues, emplacements et structures, afin que les responsables de la structure d’entreprise puissent concevoir une base optimisée pour gérer et analyser les données. Elle vous permet de collecter, de gérer et de fournir des informations métier sur les données sur site, dans le cloud public et privé, ou intégrées dans des types de données structurées et non structurées.
|500