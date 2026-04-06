Une catégorie de produits PDG est une collection de composants de produits proposés par IBM sur une base par utilisateur PDG. Elle est soumise à des règles d’acquisition spécifiques, notamment une exigence de quantité minimale initiale d’utilisateurs (le minimum varie selon la catégorie de produits PDG).

Pour la première catégorie de produits PDG (principale), le client :

doit acquérir des droits de licence utilisateur pour tous les utilisateurs de son entreprise qui se sont vu attribuer une machine capable de copier, d’utiliser ou d’étendre l’utilisation de n’importe quel produit indiqué dans la catégorie de produits PDG (appelé « Utilisateur PDG ») ;

est soumis à l’exigence de quantité minimale initiale d’utilisateurs dans cette catégorie de produits PDG.

Pour les catégories de produits PDG supplémentaires, le client :

doit acquérir des droits pour chaque catégorie de produits PDG supplémentaire, pour tous les utilisateurs qui utilisent un composant dans la catégorie de produits PDG qui pourrait être pour le même nombre d’utilisateurs ou pour moins d’utilisateurs que la catégorie de produits PDG principale ;

est toujours soumis à l’exigence de quantité minimale initiale d’utilisateurs pour la catégorie de produits PDG applicable.

Toute installation de n’importe quel programme d’une catégorie de produits PDG ne peut être utilisée que par ou pour les utilisateurs pour lesquels des licences ont été obtenues.

Tous les programmes utilisés sur un appareil d’utilisateur final pour accéder à un programme sur un serveur doivent être acquis dans la même catégorie de produits PDG que le serveur auquel le programme a accédé.

Les clients peuvent obtenir des droits directement auprès d’IBM ou via des IBM Business Partners.

Les droits d’utilisation comprennent l’utilisation de tous les produits des catégories de produits PDG et de l’abonnement et du support logiciel pendant les 12 premiers mois. Le renouvellement des abonnements logiciels et du support est possible pour les années suivantes.

Remarque : Lorsqu’un produit composant est :

ajouté à une catégorie de produits PDG existante, tous les clients sous licence de cette catégorie de produits PDG qui disposent d’un abonnement logiciel et d’une couverture de support actifs peuvent utiliser le composant ajouté ;

remplacé par un autre produit, tous les clients titulaires d’une licence de cette catégorie de produits PDG qui bénéficiaient d’un abonnement logiciel et d’une couverture de support actifs au moment du remplacement peuvent utiliser le produit composant de remplacement ;

retiré d’une catégorie de produits PDG existante, les clients sous licence de cette catégorie de produits PDG peuvent continuer à utiliser le produit composant au niveau de la version/publication du produit composant au moment de son retrait de la catégorie de produits PDG, ou de la version/publication que le client a téléchargée avant l’expiration de la couverture du support et de l’abonnement logiciel de la catégorie de produits PDG, selon la première éventualité. Dans les deux cas, le nombre d’utilisateurs du produit composant supprimé ne peut être augmenté au-delà du niveau autorisé par la licence au moment du retrait du composant de la catégorie de produits PDG.

Veuillez vous référer au contrat IBM Passport Advantage ou au Contrat International Passport Advantage Express, selon le cas, pour en savoir plus sur les dispositions concernant les catégories de produits PDG.