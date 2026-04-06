Annexe d’autorisation de site supplémentaire

Ajoutez à tout moment des sites supplémentaires à un site IBM Passport Advantage existant sur demande écrite à IBM
Pour ce faire, vous devez :
|Langages
|Pays/régions
|Japonais (74,1 Ko)
|Japon
|Coréen (89,6 Ko)
|Corée (République de)
|Espagnol d’Amérique latine (32,3 Ko)
|Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay, Venezuela
|Norvégien (7,2 Ko)
|Norvège, Svalbard et île Jan Mayen
|Polonais (54,9 Ko)
|Pologne
|Portugais (34,1 Ko)
|Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Portugal
|Roumain (99,3 Ko)
|Roumanie
|Chinois simplifié (62 Ko)
|China
|Slovaque (103 Ko)
|Slovaquie
|Slovène (96,8 Ko)
|Slovénie
|Espagnol (38,1 Ko)
|Andorre, Espagne, Guinée équatoriale
|Suédois (31,5 Ko)
|Suède
|Turc (43,5 Ko)
|Turquie