Annexe d’autorisation de site supplémentaire

Ajoutez à tout moment des sites supplémentaires à un site IBM Passport Advantage existant sur demande écrite à IBM

Illustration de formes géométriques dans des tons bleus, noir et gris

Pour ce faire, vous devez :

  • télécharger et remplir une annexe d’autorisation de site supplémentaire conforme aux dispositions d’IBM à l’adresse www.ibm.com/fr-fr/terms/?id=Z125-5849 ;
  • lister les sites supplémentaires autorisés à s’inscrire et à effectuer des acquisitions en vertu du Contrat.
LangagesPays/régions
Japonais (74,1 Ko)Japon
Coréen (89,6 Ko)Corée (République de)
Espagnol d’Amérique latine (32,3 Ko)Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay, Venezuela
Norvégien (7,2 Ko)Norvège, Svalbard et île Jan Mayen
Polonais (54,9 Ko)Pologne
Portugais (34,1 Ko)Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Portugal
Roumain (99,3 Ko)Roumanie
Chinois simplifié (62 Ko)China
Slovaque (103 Ko)Slovaquie
Slovène (96,8 Ko)Slovénie
Espagnol (38,1 Ko)Andorre, Espagne, Guinée équatoriale
Suédois (31,5 Ko)Suède
Turc (43,5 Ko)Turquie

 