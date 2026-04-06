Annexe pour l’achat d’un dispositif IBM et de services de dispositifs

Illustration de formes géométriques dans des tons bleus, noir et gris
Les annexes pour l’achat de dispositifs IBM et de services de dispositifs peuvent être téléchargées à partir d’IBM Terms et ne sont nécessaires que pour les clients équipés de PA7 de 2008 ou d’une version antérieure.

Dispositif IBM

IBM définit un dispositif comme un PE, c’est-à-dire toute combinaison de composants de programme, de composants de machine (MC) et de tout composant de code machine applicable, proposé ensemble en une seule offre et conçu pour remplir une fonction particulière.

Il regroupe des composants matériels (« Machine ») et des composants logiciels (« Programme ») sous un seul numéro de référence Passport Advantage. La maintenance des machines et l’abonnement et le support (S&S) pour votre dispositif IBM sont achetés et renouvelés sous un seul numéro de référence Passport Advantage. 

Consultez le Guide de support des dispositifs IBM pour obtenir des informations détaillées sur les sujets suivants :

  • Qu’est-ce qu’un dispositif IBM ?
  • Quel support est disponible pour les dispositifs IBM ?
  • Comment utiliser et renouveler les avantages de l’abonnement et du support IBM (S&S) pour votre dispositif IBM ?

Annexe pour l’achat d’un dispositif IBM et de services de dispositifs

Les conditions relatives aux dispositifs ont été intégrées en 2008, dans la version 7 du contrat Passport Advantage et peuvent être consultées et téléchargées sur la page IBM Terms.

L’annexe dédiée aux dispositifs IBM et aux services de dispositifs n’est requise que si le client est soumis au Contrat PA version 7 ou antérieure. Elle est disponible en téléchargement sur la page IBM Terms* dans différentes langues.

* Si vous utilisez le moteur de recherche IBM Terms pour la première fois, les instructions suivantes peuvent vous être utiles.

  1. Utilisez le filtre « Pays » pour définir votre emplacement
  2. Utilisez le filtre « Langue » pour sélectionner votre langue préférée Remarque : dans certains cas, les documents ne sont disponibles qu’en anglais
  3. Accédez à IBM Terms
  4. Sous « Document type » (Type de document), sélectionnez
    • Standard Agreements (Contrats standard), puis
    • Passport Advantage Agreements (Contrats Passport Advantage)
    • Agreement & Attachments (Contrat et annexes)
  5. Cliquez sur la vignette IBM Appliances and Appliance Services (Annexe pour les dispositifs IBM et les services de dispositifs)

Si vous ne savez pas quelle annexe utiliser, veuillez contacter votre représentant commercial IBM ou votre IBM Business Partner.