Annexe pour l’achat d’un dispositif IBM et de services de dispositifs

IBM définit un dispositif comme un PE, c’est-à-dire toute combinaison de composants de programme, de composants de machine (MC) et de tout composant de code machine applicable, proposé ensemble en une seule offre et conçu pour remplir une fonction particulière.

Il regroupe des composants matériels (« Machine ») et des composants logiciels (« Programme ») sous un seul numéro de référence Passport Advantage. La maintenance des machines et l’abonnement et le support (S&S) pour votre dispositif IBM sont achetés et renouvelés sous un seul numéro de référence Passport Advantage.

Consultez le Guide de support des dispositifs IBM pour obtenir des informations détaillées sur les sujets suivants :