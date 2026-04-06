Annexe pour l’achat d’un dispositif IBM et de services de dispositifs

IBM définit un dispositif comme un PE, c’est-à-dire toute combinaison de composants de programme, de composants de machine (MC) et de tout composant de code machine applicable, proposé ensemble en une seule offre et conçu pour remplir une fonction particulière.
Il regroupe des composants matériels (« Machine ») et des composants logiciels (« Programme ») sous un seul numéro de référence Passport Advantage. La maintenance des machines et l’abonnement et le support (S&S) pour votre dispositif IBM sont achetés et renouvelés sous un seul numéro de référence Passport Advantage.
Consultez le Guide de support des dispositifs IBM pour obtenir des informations détaillées sur les sujets suivants :
Les conditions relatives aux dispositifs ont été intégrées en 2008, dans la version 7 du contrat Passport Advantage et peuvent être consultées et téléchargées sur la page IBM Terms.
L’annexe dédiée aux dispositifs IBM et aux services de dispositifs n’est requise que si le client est soumis au Contrat PA version 7 ou antérieure. Elle est disponible en téléchargement sur la page IBM Terms* dans différentes langues.
* Si vous utilisez le moteur de recherche IBM Terms pour la première fois, les instructions suivantes peuvent vous être utiles.
Si vous ne savez pas quelle annexe utiliser, veuillez contacter votre représentant commercial IBM ou votre IBM Business Partner.