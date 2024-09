À quels défis les analystes de la sécurité nationale sont-ils confrontés ? Face à la complexité croissante des menaces à l'égard de la sécurité nationale et de la défense, les entreprises et les agences spécialisée dans le renseignement sont mises au défi de réagir de façon plus efficace et plus précise. Des ressources limitées et des missions qui changent dans un contexte dynamique viennent s'ajouter à ces difficultés. Les analystes du renseignement doivent souvent interpréter de grandes quantités de données provenant de sources multiples, y compris des rapports classifiés, des données de signaux et des renseignements open source.