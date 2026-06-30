Notre culture

Tous les IBMers doivent contribuer à un environnement de travail inclusif, collaboratif, sûr et respectueux, sans discrimination, harcèlement, intimidation ni représailles. Nous ancrons cet engagement dans un environnement inclusif qui soutient la croissance de l’entreprise, des résultats durables et une valeur distinctive pour nos clients.

Nous nous engageons en faveur de l’équité et de la transparence salariales, en pleine conformité avec toutes les lois de lutte contre les discriminations. Nous favorisons ainsi un environnement de rémunération juste et compétitif, sans distinction de genre, de race ou d’autres caractéristiques personnelles protégées par la loi. Des évaluations statistiques de l’équité salariale sont menées dans tous les pays où IBM compte des collaborateurs, ce qui renforce notre engagement de longue date en faveur de pratiques de rémunération équitables.