Nos équipes internationales hautement qualifiées s’appuient sur une expertise approfondie en IA et en cloud hybride pour accompagner les transformations numériques de nos clients et leurs opérations critiques. Les IBMers jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement de notre mission, et notre culture leur donne l’élan nécessaire. Ensemble, nous voyons grand, nous faisons avancer notre secteur, nous construisons des partenariats et nous créons un impact concret.
Notre modèle culturel structure l’expérience de travail chez IBM. Notre raison d’être définit notre mission et le rôle que nous jouons dans la société et dans notre secteur, tandis que nos trois valeurs fondamentales établissent les principes qui guident notre culture et notre marque. Nos comportements de croissance orientent notre manière d’agir les uns avec les autres, ainsi qu’avec nos clients et partenaires.
Être le catalyseur qui aide le monde à mieux fonctionner.
Ils portent sur le « comment » : notre manière d’agir pour favoriser la croissance, l’innovation et l’inclusion. Pour réussir, nous devons comprendre les besoins de nos clients et nous assurer que nos actions y répondent.
Tous les IBMers doivent contribuer à un environnement de travail inclusif, collaboratif, sûr et respectueux, sans discrimination, harcèlement, intimidation ni représailles. Nous ancrons cet engagement dans un environnement inclusif qui soutient la croissance de l’entreprise, des résultats durables et une valeur distinctive pour nos clients.
Nous nous engageons en faveur de l’équité et de la transparence salariales, en pleine conformité avec toutes les lois de lutte contre les discriminations. Nous favorisons ainsi un environnement de rémunération juste et compétitif, sans distinction de genre, de race ou d’autres caractéristiques personnelles protégées par la loi. Des évaluations statistiques de l’équité salariale sont menées dans tous les pays où IBM compte des collaborateurs, ce qui renforce notre engagement de longue date en faveur de pratiques de rémunération équitables.