Santé et sécurité

IBM maintient un système complet de gestion de la santé et de la sécurité (HSMS – Health & Safety Management System), conçu pour offrir un environnement de travail sûr et limiter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Depuis 2019, le HSMS bénéficie d’une certification externe conforme à la norme ISO 45001:2018, ce qui témoigne de notre engagement en faveur d’un environnement de travail sûr et sain.



Nous proposons des programmes mondiaux qui soutiennent le bien-être physique, mental et financier, notamment des ressources confidentielles de santé mentale accessibles 24 h/24 et 7 j/7 dans le cadre des programmes d’aide aux employés. Ces programmes inclusifs sont adaptés aux besoins d’une main-d’œuvre mondiale. D’autres initiatives comprennent des formations sur la résilience et l’ergonomie, ainsi que des outils numériques qui encouragent des habitudes plus saines.