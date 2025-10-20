Membre d’IBM un jour, membre d’IBM toujours. En tant que membre d’IBM à la retraite, nous vous remercions d’avoir donné de votre temps et de vos qualités bénévolement. Vous avez le pouvoir de faire la différence.
Vous êtes à la retraite après avoir travaillé chez IBM et souhaitez participer au programme de dons et de bénévolat ? Inscrivez-vous pour accéder au portail de dons et de bénévolat d’IBM. Vous recevrez un e-mail de confirmation vous indiquant la suite de la procédure.
Les personnes retraitées ayant travaillé chez IBM ont une longue tradition de dons et de bénévolat. Nous les encourageons à poursuivre dans cette voie et à continuer à faire la différence dans leurs communautés.
Utilisez le portail de dons et de bénévolat d’IBM pour suivre vos heures de bénévolat, obtenir des récompenses (anciennement appelées « subventions de bénévolat »), faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur et découvrir des opportunités de faire bouger les choses en fonction de vos compétences et de vos passions.
Veuillez contacter support@benevity.com.
Veuillez contacter engagement@ibm.com.
Veuillez nous adresser un e-mail à engagement@ibm.com. Nous vérifierons si votre profil a bien été créé et vous fournirons un mot de passe temporaire.
Recherchez l’organisation (la cause) à laquelle vous souhaitez faire un don et sélectionnez-la.
Afin de protéger votre vie privée, nous ne conservons qu’une quantité minimale de données à caractère personnel sur le portail de dons et de bénévolat d’IBM.
Oui, suivez les étapes ci-dessus pour faire un don par carte bancaire. Ensuite, cliquez sur Don régulier dans le formulaire de don (sous Choisissez une fréquence de don).
Si vous avez fait un don via le portail de dons et de bénévolat d’IBM, vous pouvez suivre l’avancement de votre don dans votre profil, dans Historique des dons.
Le programme de dons jumelés d’IBM est réservé aux personnes actuellement en poste.
Vous pouvez désigner une cause à ajouter au portail :
1. Passez la souris sur Liens rapides à droite du menu supérieur.
2. Sélectionnez Proposer une cause dans la liste déroulante.
3. Renseignez les informations requises concernant l’organisation que vous proposez dans le formulaire. Ces informations seront utilisées pour trouver votre organisation et déterminer si elle est éligible au programme. Nous vous invitons à fournir autant d’informations que possible.
4. Cliquez sur Envoyer et votre proposition sera mise en attente pour approbation.
Passez la souris sur Bénévolat dans le menu situé en haut de la page.
- Cliquez sur Suivi des heures de bénévolat.
- Remplissez le formulaire Suivi du bénévolat externe.
- Assurez-vous que la Devise de don est sélectionnée afin de pouvoir obtenir des récompenses de bénévolat.
o Confirmez les informations et cliquez sur Envoyer mes heures de bénévolat.
Non. Vous devez créer une opportunité de bénévolat uniquement si vous souhaitez que d’autres bénévoles (membres ou personnes retraitées d’IBM) y participent.
L’utilisation des récompenses de bénévolat se fait en deux étapes :
1. Obtenez des récompenses en enregistrant vos heures de bénévolat sur le portail de dons et de bénévolat d’IBM.
2. Faites don de vos récompenses de bénévolat.
La raison pour laquelle il s’agit d’un processus en deux étapes est que vous pouvez faire don de vos récompenses à une organisation différente de celle pour laquelle vous avez fait du bénévolat, ou même à plusieurs.
1. Faites défiler la page jusqu’à Compte de dons (à droite de votre tableau de bord).
2. Cliquez sur Voir les récompenses pour afficher les récompenses de bénévolat disponibles et celles que vous avez utilisées par le passé.
1. Recherchez l’organisation (la cause) à laquelle vous souhaitez donner vos récompenses de bénévolat.
2. Cliquez sur le profil de la cause.
3. Cliquez sur Faire un don (bouton bleu).
4. Remplissez le formulaire et choisissez Solde du compte de dons comme mode de paiement. Cela signifie que vous souhaitez utiliser vos récompenses de bénévolat plutôt que votre carte de crédit.
5. Confirmez les détails du don et cliquez sur Envoyer.
Les données antérieures sont disponibles sur le portail de dons et de bénévolat d’IBM, dans les informations historiques sur le bénévolat. Accédez à la page Historique du bénévolat et faites défiler jusqu’au bas de la page.
Si vous avez suivi ces instructions et que le problème persiste, veuillez remplir ce formulaire pour ouvrir un ticket d’assistance.
Avez-vous une demande ou une question à adresser à l’équipe IBM chargée des dons et du bénévolat ?