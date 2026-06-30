Nous respectons le code de conduite de la RBA et exigeons de nos fournisseurs de premier rang de matériel, de logiciels et de services qu’ils respectent ce code, ou un code similaire, comportant des dispositions relatives au travail, à la santé et à la sécurité, aux exigences environnementales, à l’éthique et aux systèmes de management.



Depuis 2010, nous exigeons de nos fournisseurs de premier rang qu’ils disposent d’un système de management social et environnemental aligné sur le code de la RBA. À travers nos exigences en matière de responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement, nous cherchons à donner aux fournisseurs les moyens de progresser dans ces domaines.