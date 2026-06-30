Le Conseil d’administration et ses comités assurent le suivi des initiatives en faveur d’une entreprise responsable. Ils échangent avec la direction générale sur la gestion des risques, les actions menées, les politiques appliquées et les avancées réalisées dans ces domaines.
Le Comité exécutif de pilotage des pratiques responsables est un comité transversal qui se réunit chaque trimestre pour orienter et piloter les principaux sujets liés à la responsabilité d’entreprise, ainsi que les objectifs définis à l’échelle de l’entreprise. Les priorités en matière de pratiques responsables sont intégrées dans toute l’entreprise grâce à des dispositifs de collaboration transversale qui permettent de transmettre analyses et recommandations au Comité de pilotage.
Chez IBM, nous sommes convaincus que l’innovation et le leadership impliquent une prise de risque. Nous savons aussi qu’une acceptation imprudente des risques, ou l’incapacité à les identifier et à les atténuer correctement, peut avoir une incidence négative sur la valeur pour les actionnaires. La supervision des processus de gestion des risques d’IBM est une responsabilité partagée :
Chaque année, les collaborateurs d’IBM dans le monde entier participent au programme Directives de conduite dans les affaires (BCG ou Business Conduct Guidelines) d’IBM. Ils certifient ainsi qu’ils comprennent ces règles et renouvellent leur engagement à agir avec intégrité dans leurs activités professionnelles. La politique BCG d’IBM et le cours de certification associé sont disponibles en plusieurs langues et abordent les dilemmes éthiques auxquels les collaborateurs peuvent être confrontés au quotidien.
Nos canaux de signalement internes permettent aux collaborateurs de faire part de leurs préoccupations, notamment en cas de suspicion de violation de nos BCG ou de comportement potentiellement contraire à l’éthique ou à la loi au sein d’IBM. Des canaux de signalement similaires ont été mis en place pour permettre aux fournisseurs, aux partenaires commerciaux et à d’autres parties prenantes de faire part de leurs préoccupations.