Gouvernance des pratiques responsables

Portrait d’une dirigeante dans un lounge à l’inspiration technologique

Supervision des pratiques responsables

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration et ses comités assurent le suivi des initiatives en faveur d’une entreprise responsable. Ils échangent avec la direction générale sur la gestion des risques, les actions menées, les politiques appliquées et les avancées réalisées dans ces domaines. 

Le Comité des administrateurs et de la gouvernance d’entreprise
Il supervise les politiques et pratiques liées à la responsabilité sociétale de l’entreprise, au développement durable et aux autres questions environnementales, sociales et de gouvernance.
Le Comité de rémunération des dirigeants et des ressources managériales
Il supervise les programmes de rémunération d’IBM et l’engagement des collaborateurs, considéré comme un indicateur de la culture d’entreprise. Il examine également les programmes d’IBM liés à la gestion des talents, à l’inclusion et aux autres ressources de management.
Le Comité d’audit
Il supervise les principaux contrôles et processus relatifs aux données environnementales, sociales et de gouvernance publiées, ainsi que le respect des exigences légales et réglementaires.
Dirigeants IBM en discussion

Comité exécutif de pilotage des pratiques responsables

Le Comité exécutif de pilotage des pratiques responsables est un comité transversal qui se réunit chaque trimestre pour orienter et piloter les principaux sujets liés à la responsabilité d’entreprise, ainsi que les objectifs définis à l’échelle de l’entreprise. Les priorités en matière de pratiques responsables sont intégrées dans toute l’entreprise grâce à des dispositifs de collaboration transversale qui permettent de transmettre analyses et recommandations au Comité de pilotage.

Gestion des risques

Chez IBM, nous sommes convaincus que l’innovation et le leadership impliquent une prise de risque. Nous savons aussi qu’une acceptation imprudente des risques, ou l’incapacité à les identifier et à les atténuer correctement, peut avoir une incidence négative sur la valeur pour les actionnaires. La supervision des processus de gestion des risques d’IBM est une responsabilité partagée :

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  • Le Conseil d’administration et ses comités supervisent les processus et contrôles de gestion des risques d’IBM. Ils reçoivent régulièrement des rapports de la direction sur les risques significatifs et les stratégies d’atténuation mises en place. Les comités rendent régulièrement compte à l’ensemble du Conseil des risques relevant de leur périmètre et des autres risques susceptibles d’apparaître. 
  • La direction d’IBM est responsable de la mise en œuvre et de l’exécution quotidiennes des processus et contrôles de gestion des risques. Elle est également chargée de gérer et de traiter les risques identifiés dans le cadre de l’examen annuel complet des risques d’entreprise d’IBM.
Une femme présente à son équipe la stratégie de lancement de leur nouveau produit

Éthique des affaires

Chaque année, les collaborateurs d’IBM dans le monde entier participent au programme Directives de conduite dans les affaires (BCG ou Business Conduct Guidelines) d’IBM. Ils certifient ainsi qu’ils comprennent ces règles et renouvellent leur engagement à agir avec intégrité dans leurs activités professionnelles. La politique BCG d’IBM et le cours de certification associé sont disponibles en plusieurs langues et abordent les dilemmes éthiques auxquels les collaborateurs peuvent être confrontés au quotidien.  
 
Nos canaux de signalement internes permettent aux collaborateurs de faire part de leurs préoccupations, notamment en cas de suspicion de violation de nos BCG ou de comportement potentiellement contraire à l’éthique ou à la loi au sein d’IBM. Des canaux de signalement similaires ont été mis en place pour permettre aux fournisseurs, aux partenaires commerciaux et à d’autres parties prenantes de faire part de leurs préoccupations.  

Consulter les Directives de conduite dans les affaires (BCG) d’IBM
Une équipe d’IBMers en pleine collaboration