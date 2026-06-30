Chaque année, les collaborateurs d’IBM dans le monde entier participent au programme Directives de conduite dans les affaires (BCG ou Business Conduct Guidelines) d’IBM. Ils certifient ainsi qu’ils comprennent ces règles et renouvellent leur engagement à agir avec intégrité dans leurs activités professionnelles. La politique BCG d’IBM et le cours de certification associé sont disponibles en plusieurs langues et abordent les dilemmes éthiques auxquels les collaborateurs peuvent être confrontés au quotidien.



Nos canaux de signalement internes permettent aux collaborateurs de faire part de leurs préoccupations, notamment en cas de suspicion de violation de nos BCG ou de comportement potentiellement contraire à l’éthique ou à la loi au sein d’IBM. Des canaux de signalement similaires ont été mis en place pour permettre aux fournisseurs, aux partenaires commerciaux et à d’autres parties prenantes de faire part de leurs préoccupations.