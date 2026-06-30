Engagement en faveur du respect des droits humains

L’engagement d’IBM en faveur du respect des droits humains est le fondement de nos normes et pratiques en matière de responsabilité d’entreprise.



Nous nous appuyons sur une solide culture d’éthique et d’intégrité dans l’ensemble de notre chaîne de valeur, portée par un système de gouvernance d’entreprise qui promeut la transparence à l’échelle mondiale et le respect de l’ensemble des lois et réglementations applicables dans les pays où nous exerçons nos activités.



Notre position concernant les droits humains s’appuie sur les normes internationales, notamment les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.