Logiciel

IBM Software développe des technologies de référence conçues pour renforcer l’innovation et la productivité, avec des capacités qui aident les clients à anticiper, automatiser et moderniser leurs environnements. Cette proposition s’articule autour de quatre grands domaines. Le cloud hybride (Red Hat), fondé sur des technologies open source, unifie les environnements sur site, les clouds publics, les clouds privés et l’edge computing pour faire évoluer les applications et l’IA. Le domaine Data, avec watsonx et ses fonctions intégrées de gouvernance, de conformité et d’IA responsable, permet aux clients d’exploiter leurs données en temps réel et d’intégrer une IA prête pour l’entreprise dans les applications et les processus métier. L’automatisation, notamment le portefeuille FinOps avec Apptio, aide les clients à gagner en transparence, à créer de la valeur et à réduire les coûts technologiques. Des capacités comme HashiCorp Terraform permettent aux clients d’exécuter et d’automatiser l’IT afin de concevoir, déployer et administrer des applications et infrastructures hybrides. Le traitement transactionnel alimente IBM Z pour offrir une résilience, une évolutivité, une sécurité, une disponibilité et une détection des fraudes en temps réel sans équivalent pour les workloads critiques. Les clients peuvent utiliser l’IA et les agents IA directement sur IBM Z pour simplifier les opérations. Grâce à son architecture ouverte, IBM Software offre le choix, la flexibilité et la possibilité de déployer l’IA à grande échelle en toute confiance, tout en maximisant la valeur des investissements existants.