IBM est présent dans plus de 175 pays à travers le monde. Notre stratégie de cloud hybride et d’IA centrée sur les plateformes s’articule autour de quatre segments d’activité : Software, Consulting, Infrastructure et Financing. En tant que catalyseur qui aide le monde à mieux fonctionner, nous intégrons des pratiques responsables dans l’ensemble de nos opérations et des solutions que nous proposons à nos clients. Nous mettons la technologie au service du progrès : elle contribue à accroître la productivité, réduire les coûts, préserver les ressources naturelles et créer des effets positifs pour les communautés et les environnements dans lesquels nous vivons et travaillons.
Logiciel
IBM Software développe des technologies de référence conçues pour renforcer l’innovation et la productivité, avec des capacités qui aident les clients à anticiper, automatiser et moderniser leurs environnements. Cette proposition s’articule autour de quatre grands domaines. Le cloud hybride (Red Hat), fondé sur des technologies open source, unifie les environnements sur site, les clouds publics, les clouds privés et l’edge computing pour faire évoluer les applications et l’IA. Le domaine Data, avec watsonx et ses fonctions intégrées de gouvernance, de conformité et d’IA responsable, permet aux clients d’exploiter leurs données en temps réel et d’intégrer une IA prête pour l’entreprise dans les applications et les processus métier. L’automatisation, notamment le portefeuille FinOps avec Apptio, aide les clients à gagner en transparence, à créer de la valeur et à réduire les coûts technologiques. Des capacités comme HashiCorp Terraform permettent aux clients d’exécuter et d’automatiser l’IT afin de concevoir, déployer et administrer des applications et infrastructures hybrides. Le traitement transactionnel alimente IBM Z pour offrir une résilience, une évolutivité, une sécurité, une disponibilité et une détection des fraudes en temps réel sans équivalent pour les workloads critiques. Les clients peuvent utiliser l’IA et les agents IA directement sur IBM Z pour simplifier les opérations. Grâce à son architecture ouverte, IBM Software offre le choix, la flexibilité et la possibilité de déployer l’IA à grande échelle en toute confiance, tout en maximisant la valeur des investissements existants.
Consulting
IBM Consulting apporte une expertise approfondie des domaines métier, des technologies et des secteurs, avec des capacités de premier plan en transformation d’entreprise, mise en œuvre technologique et services managés. Consulting conçoit, crée et exploite des technologies et des processus métier fondés sur des architectures ouvertes de cloud hybride, en s’appuyant sur les données, l’IA générative et l’automatisation pour gagner en efficacité et passer à l’échelle. Grâce aux technologies IBM et aux solutions développées avec notre écosystème de partenaires, nous aidons les clients à moderniser leurs applications, ainsi qu’à intégrer et opérationnaliser l’IA dans les workflows à grande échelle, afin d’obtenir un retour sur investissement mesurable. Notre plateforme IBM Consulting Advantage et notre méthode Garage favorisent la co-création avec les clients, en déployant des ressources numériques et des solutions alimentées par l’IA qui accélèrent la transformation.
IBM Infrastructure fournit des solutions de cloud hybride fiables et sécurisées, optimisées pour appliquer l’IA aux transactions critiques. IBM conçoit ses produits en tenant compte de leur facilité de maintenance et d’évolution, ainsi que de la réutilisation, de la recyclabilité et de la récupération des matériaux qui les composent. Lorsque c’est possible, Infrastructure conçoit des produits efficaces sur le plan énergétique, intégrant des contenus recyclés et des matériaux à moindre impact environnemental, et facilite leur réutilisation et leur recyclage en fin de vie. IBM Global Asset Recovery Services (GARS) est chargé de revendre en externe les actifs IBM d’occasion et arrivés en fin de leasing, de réutiliser et redéployer des actifs en interne, ainsi que d’assurer un processus responsable pour le traitement des équipements informatiques mis au rebut.
Financing facilite l’acquisition de matériel, de logiciels et de services par les clients IBM grâce à nos solutions de financement. Les clients peuvent retourner le matériel à IBM pour réutilisation, revente et recyclage. Cela réduit les déchets et facilite la transition des clients IBM vers du matériel plus sobre en énergie et moins coûteux. Les solutions de financement concernent principalement des produits ou services critiques pour les activités des utilisateurs finaux et soutiennent la stratégie de cloud hybride et d’IA d’IBM.