Élaborer un cas d'utilisation métier pour l'observabilité des applications

L'observabilité des applications permet d'accroître l'efficacité et la productivité, ce qui se traduit par une amélioration des résultats de l'organisation.

Une étude de Forrester, commandée par IBM, a montré que la combinaison de l'AIOps et de l'observabilité peut réduire le MTTR (temps moyen de réparation) de 50 %. Forrester a également noté que lorsque les organisations réduisent les temps d'arrêt non planifiés des applications, elles augmentent de 15 % la disponibilité des applications génératrices de revenus. Parmi les autres avantages soulignés par cette étude, citons :

Réduction de 50 % du nombre d'incidents

Élimination de 80 % du temps passé à remédier aux incidents de type « faux positif »

Réduction des temps d'arrêt non planifiés des applications

Meilleure visibilité des performances des applications

Réduction de 75 % du temps nécessaire à la résolution des problèmes



En outre, comme l'observabilité offre une vision plus complète, elle peut contribuer à optimiser les performances des applications, des réseaux, des systèmes et même des pipelines de données essentiels à l'activité de l'entreprise. Il en résulte une plus grande efficacité et des expériences exceptionnelles pour les clients et les employés.

Préparer vos employés à la réussite en définissant des indicateurs de performance clés (KPI)

La transformation numérique d'une organisation peut s'avérer difficile, et la résistance aux nouvelles technologies n'est pas rare. Pour introduire avec succès l'observabilité ou d'autres solutions basées sur l'IA, il faut que la culture d'entreprise soit ouverte et accepte une automatisation accrue dans le cadre du travail.

Commencez par définir les KPI et ce que signifie le succès pour votre organisation. Sinon, toutes les données collectées et analysées n'auront aucun sens si elles ne sont pas accompagnées de lignes de base et de points de repères.

Ensuite, assurez-vous que vos employés comprennent comment l'automatisation et l'observabilité peuvent les soulager d'une partie de leurs tâches et transformer leur façon de travailler. Par exemple, combien de temps les équipes dédiées ont-elles passé à trouver et à résoudre des problèmes ? Que pourraient-elles accomplir à la place ? L'un des principaux avantages de l'automatisation pour les employés est le retour d'un temps précieux pour accomplir un travail plus utile.

Planifiez un atelier d'innovation pour élaborer votre stratégie

Chaque entreprise a des besoins et des situations qui lui sont propres. Pourtant, où que vous en soyez dans votre parcours de transformation numérique, et compte tenu de la rapidité avec laquelle la technologie évolue, l'automatisation et l'observabilité sont toujours à votre disposition pour élever votre entreprise.

C'est pourquoi IBM propose des consultations personnalisées et gratuites avec des experts IBM. Ces ateliers vous montreront où vont ces technologies, vous enseigneront les bonnes pratiques des secteurs, vous conduiront à travers une session de design thinking sur la conception et vous aideront à créer un plan d'action adapté à votre entreprise.