2. Construire les données

Les données télémétriques collectées par une plateforme d'observabilité peuvent être divisées en plusieurs types :

Indicateurs - Évaluation numérique des performances des applications, de l'utilisation des ressources et de la santé globale du système sur une période donnée.

Traces - Enregistrement des services de bout en bout pour chaque requête utilisateur, à mesure que les transactions passent d'un service à un autre.

Dépendances - Évaluation de la manière dont chaque composant de l'application dépend des autres composants, applications et ressources informatiques.

Bilans de santé - Enquêtes périodiques sur des services spécifiques.Si un bilan de santé échoue, cela devient un problème.

Alertes - Notifications déclenchées en cas de dépassement de certains seuils prédéterminés.

Tableaux de bord - Perspectives d'application qui fournissent des présentations visuelles, interactives et compréhensibles d'indicateurs spécifiques prédéterminés.

Logs - Enregistrements granulaires, horodatés, complets et immuables des événements d'application au sein de votre système.

Après avoir recueilli ces informations, les outils d'observabilité les mettent en corrélation en temps réel pour fournir des informations contextuelles ; le quoi, le où et le pourquoi de tout événement susceptible d'indiquer, de causer ou d'être utilisé pour résoudre un problème de performance de l'application.

Les plateformes d'observabilité les plus avancées découvriront également automatiquement les nouvelles sources de télémétrie qui pourraient émerger de l'application. Comme ces plateformes traitent beaucoup plus de données en temps réel qu'une solution APM standard, nombre d'entre elles intègrent des capacités AIOps (intelligence artificielle pour les opérations) et ML (machine learning) qui permettent de séparer les signaux (indications de problèmes réels) du bruit (données sans rapport avec les problèmes).

3. Mettre en place des pratiques et principes clés

Pour fonctionner correctement, l'observabilité s'appuie sur les données et l'IA pour alimenter des informations automatisées et exploitables. Ces composants clés vous permettent de gérer et d'observer efficacement une multitude de services et de systèmes dans des environnements complexes rapidement et à grande échelle. Il existe donc plusieurs pratiques et principes clés que vous devez mettre en place pour que votre plateforme d'observabilité atteigne vos objectifs :

Optimisation systématique : l'observabilité permet de cartographier et de contextualiser les interactions entre toutes les ressources qui existent au sein de l'architecture informatique afin d'optimiser l'ensemble de l'environnement informatique.

Contextualisation complète : chaque unité de données d'observabilité doit être fournie avec un contexte complet.Un suivi de bout en bout et une contextualisation de chaque indicateur sont nécessaires.

Déploiement cloud-natif : Les processus de déploiement et d'instrumentation de l'observabilité sont entièrement automatisés afin que les outils d'observabilité s'intègrent de façon fluide dans les environnements d'application cloud native.

Prise en charge complète de l'intégration des données : l'observabilité prend en charge les nombreuses façons dont les environnements applicatifs modernes exposent les données, depuis la sortie standard et les logs conventionnels jusqu'à la télémétrie comme OpenTracing.

Observabilité à travers le pipeline : l'observabilité de type shift-left (décalée vers la gauche) utilise des plateformes d'observabilité en préproduction pour optimiser le pipeline CI/CD et détecter les problèmes afin qu'ils ne soient pas mis en production.