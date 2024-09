Les experts peuvent rapidement déterminer la relation de cause à effet dans la pile logicielle IBM Z en visualisant les workloads sur différents types de cœurs de processeur et en tenant compte de la taille et de la priorité des tâches. En bénéficiant d’une plus grande visibilité sur les interdépendances et les interactions entre les workloads, ils peuvent identifier plus facilement l’origine des problèmes. Ces données réduisent le temps d’identification de l’origine du problème.