L'utilisation d'IBM® zCX Foundation for Red Hat® OpenShift® (zCX for OpenShift) permet un déploiement agile et flexible d'applications et du logiciel Linux® on Z dans un cluster Red Hat OpenShift autonome dans IBM z/OS®. Colocalisez les applications et les charges de travail tout en profitant simultanément des nombreuses qualités de service (QoS) z/OS.

Développez votre écosystème avec l'ajout d'IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift. Les développeurs peuvent intégrer des applications Linux on Z avec z/OS pour fournir des capacités d'orchestration et de gestion de conteneurs au niveau de l'entreprise autour de logiciels conteneurisés.