Ce parcours d’apprentissage comprend plus de 250 heures de formation pratique à suivre à votre rythme pour vous préparer au rôle de développeur d’applications mainframe. Découvrez les pratiques Agile, le Big Data et l’analytique, le développement Web, les langages de programmation, le DevOps et les applications IBM. Les compétences visées incluent COBOL, Java, Python, CICS, IMS, GitHub et plus encore.