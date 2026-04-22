Automatisation informatique pour IBM Z

Illustration linéaire du portefeuille IBM Z et de la façon dont le matériel et les logiciels fonctionnent ensemble

Le logiciel d’automatisation informatique d’IBM Z joue un rôle crucial dans la fourniture de solutions haut de gamme qui surveillent, contrôlent et automatisent un large éventail d’éléments système sur les ressources matérielles et logicielles de votre entreprise.
Portefeuille d’automatisation informatique

La liste suivante classe les capacités d’automatisation informatique pour IBM Z en différentes catégories de produits, telles que l’observabilité des performances, la résilience, la surveillance, la migration des données et la gestion des systèmes.
Produits d’observabilité des performances

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Un logiciel d’analyse des performances avancé pour les systèmes IBM Z qui permet une analyse flexible des données grâce à des visualisations personnalisées et sans code, donnant aux analystes les moyens d’identifier les risques et d’optimiser les workloads. Il modernise l’analyse des performances du mainframe grâce à une intelligence de niveau supérieur.

 Découvrir IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

IBM zSystems Integration for Observability

Une suite d’agents OMEGAMON autonomes qui travaillent ensemble pour offrir une nouvelle intégration de données et de nouvelles interfaces utilisateur. 

La suite comprend IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps et bien d’autres.

 Découvrir IBM zSystems Integration for Observability
Produits de résilience

IBM Z Batch Resiliency

Un outil qui automatise l’analyse, la sauvegarde et la restauration des données d’application par lots afin d’améliorer la résilience opérationnelle et d’atténuer les risques pour l’entreprise. Il dresse un inventaire de l’utilisation des données et des sauvegardes, avec des fonctionnalités d’automatisation permettant de récupérer rapidement les données par lots dans le cadre de scénarios opérationnels ou de reprise après incident. En outre, il génère des rapports décrivant l’utilisation et les relations entre les applications et les données par lots.

 Découvrir IBM Z Batch Resiliency

IBM GDPS

Une suite de logiciels de reprise après incident et de résilience pour IBM Z. IBM GDPS supervise le sous-système de stockage et la configuration de la copie à distance sur des plateformes hétérogènes, automatise les tâches opérationnelles d’IBM Parallel Sysplex et assure la reprise en cas de défaillance à partir d’un point de contrôle unique.

 Découvrir IBM GDPS
Produits de surveillance

IBM Operations Manager for z/VM

IBM Operations Manager for z/VM est conçu pour améliorer la surveillance et la gestion des systèmes z/VM et des invités Linux, en automatisant les tâches de maintenance de routine, en envoyant des alertes en fonction des situations ou des seuils et en réagissant automatiquement aux situations qui nécessitent une intervention.

Les programmeurs et les administrateurs système peuvent automatiser les tâches de maintenance de routine en réponse aux alertes système. Les utilisateurs peuvent facilement déboguer les problèmes en visualisant les consoles pour les machines de service et les invités Linux et en interagissant avec eux. Les opérateurs ont la possibilité de mieux interpréter les messages et de déterminer les actions correctives.

 Découvrir IBM Operations Manager for z/VM

IBM Z Monitoring Suite

Une suite de logiciels qui offre une observabilité en temps réel et historique des performances de l’infrastructure sur différentes plateformes, y compris z/OS, les réseaux, les sous-systèmes de stockage et divers autres logiciels IBM.

IBM Z Monitoring Suite comprend IBM Service Management UniteIBM Resource Measurement FacilityIBM Z ChatOpsdivers agents OMEGAMON et plus encore.

 Découvrir IBM Z Monitoring Suite

IBM Z Software Asset Management

Un logiciel de découverte, de surveillance et de reporting des actifs pour aider à comprendre l’utilisation des produits et des applications IBM Z et tiers. 

 Découvrir IBM Z Software Asset Management
Produits de migration de données

IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Une solution de migration de données sans interruption, basée sur l’hôte, qui déplace rapidement les ensembles de données mainframe critiques et alloués. Il simplifie la gestion des migrations importantes et contribue à garantir la disponibilité continue des applications en ligne.

 Découvrir IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Produits de gestion des systèmes

IBM Z Service Automation Suite

Un point de contrôle unique pour une large gamme de fonctions de gestion des systèmes, notamment l’automatisation, la gestion du réseau et la planification des workloads. 

Facile à commander et dotée d’une tarification simple, la suite est un package qui comprend IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps et d’autres.

 Découvrir IBM Z Service Automation Suite

IBM Z System Automation

Une application basée sur NetView qui fournit un point de contrôle unique pour une gamme complète de fonctions de gestion des systèmes. 

IBM Z System Automation, grâce à son intégration étroite à Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), offre des capacités sophistiquées de reprise après incident pour les systèmes IBM Z.

 Découvrir IBM Z System Automation

IBM Services Management Unite

Une interface personnalisable de tableau de bord qui intègre des informations et des tâches de gestion du mainframe provenant de sources disparates dans un environnement unique. 

IBM Service Management Unite est un composant gratuit disponible avec IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation SuiteIBM Z System Automation, IBM Z NetView et IBM Z Monitoring Suite.

 Découvrir IBM Service Management Unite Faire un essai gratuit

IBM Z Netview

Ce logiciel fournit un ensemble complet d’outils pour gérer et maintenir des réseaux et des systèmes complexes, multi-fournisseurs et multi-plateformes, à partir d’un point de contrôle unique. Il agit comme composant central d’IBM Z Service Management Suite et d’IBM Z Service Automation Suite.

 Découvrir IBM Z NetView

IBM Z Service Management Suite

Une interface à utilisateur unique pour surveiller et automatiser les workloads métier critiques qui s’exécutent sur la plateforme IBM Z.

IBM Z Service Management Suite comprend IBM Service Management UniteIBM Z NetViewIBM Z System AutomationIBM Z ChatOps et divers agents OMEGAMON.

 Découvrir IBM Z Service Management Suite

IBM Z Workload Scheduler

Une solution d’automatisation des workloads qui permet aux organisations d’automatiser, de planifier et de contrôler le traitement des workloads complexes des systèmes. Elle gère de manière centralisée les workflows sur plusieurs plateformes et applications métier à partir d’un point de contrôle unique.

 Découvrir IBM Z Workload Scheduler

IBM Z Open Automation Utilities

Un système d’exécution permettant d’interagir avec les installations MVS et d’automatiser des tâches sur z/OS via des commandes shell UNIX ou des langages de script modernes.

 Découvrir IBM Z Open Automation Utilities
Autres essais logiciels gratuits IBM Z ChatOps
Utilisez le chatbot pour vérifier l’état du système Z, gérer les ressources et émettre des commandes sur les systèmes z/OS connectés.
Passez à l’étape suivante

Parcourez toutes nos versions d’essai gratuites du logiciel IBM Z, sans installation. 

  1. Découvrir toutes les versions d’essai du logiciel IBM Z
AIOps for IBM Z

Améliorez la gestion des systèmes, les opérations informatiques, les performances des applications et la résilience opérationnelle grâce à l’IA sur le mainframe.

Modernisation des applications de mainframe

Modernisez les applications mainframe grâce aux pratiques DevOps et aux outils de développement modernes qui incluent l’IA générative.

Solutions pour serveurs résilients

Atteignez une disponibilité allant jusqu’à 99,999999 %, récupérez les systèmes sans perte de données et déjouez les ransomwares.