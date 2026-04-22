Le logiciel d’automatisation informatique d’IBM Z joue un rôle crucial dans la fourniture de solutions haut de gamme qui surveillent, contrôlent et automatisent un large éventail d’éléments système sur les ressources matérielles et logicielles de votre entreprise.
La liste suivante classe les capacités d’automatisation informatique pour IBM Z en différentes catégories de produits, telles que l’observabilité des performances, la résilience, la surveillance, la migration des données et la gestion des systèmes.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Un logiciel d’analyse des performances avancé pour les systèmes IBM Z qui permet une analyse flexible des données grâce à des visualisations personnalisées et sans code, donnant aux analystes les moyens d’identifier les risques et d’optimiser les workloads. Il modernise l’analyse des performances du mainframe grâce à une intelligence de niveau supérieur.
IBM zSystems Integration for Observability
Une suite d’agents OMEGAMON autonomes qui travaillent ensemble pour offrir une nouvelle intégration de données et de nouvelles interfaces utilisateur.
La suite comprend IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps et bien d’autres.
IBM Z Batch Resiliency
Un outil qui automatise l’analyse, la sauvegarde et la restauration des données d’application par lots afin d’améliorer la résilience opérationnelle et d’atténuer les risques pour l’entreprise. Il dresse un inventaire de l’utilisation des données et des sauvegardes, avec des fonctionnalités d’automatisation permettant de récupérer rapidement les données par lots dans le cadre de scénarios opérationnels ou de reprise après incident. En outre, il génère des rapports décrivant l’utilisation et les relations entre les applications et les données par lots.
IBM GDPS
Une suite de logiciels de reprise après incident et de résilience pour IBM Z. IBM GDPS supervise le sous-système de stockage et la configuration de la copie à distance sur des plateformes hétérogènes, automatise les tâches opérationnelles d’IBM Parallel Sysplex et assure la reprise en cas de défaillance à partir d’un point de contrôle unique.
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VM est conçu pour améliorer la surveillance et la gestion des systèmes z/VM et des invités Linux, en automatisant les tâches de maintenance de routine, en envoyant des alertes en fonction des situations ou des seuils et en réagissant automatiquement aux situations qui nécessitent une intervention.
Les programmeurs et les administrateurs système peuvent automatiser les tâches de maintenance de routine en réponse aux alertes système. Les utilisateurs peuvent facilement déboguer les problèmes en visualisant les consoles pour les machines de service et les invités Linux et en interagissant avec eux. Les opérateurs ont la possibilité de mieux interpréter les messages et de déterminer les actions correctives.
IBM Z Monitoring Suite
Une suite de logiciels qui offre une observabilité en temps réel et historique des performances de l’infrastructure sur différentes plateformes, y compris z/OS, les réseaux, les sous-systèmes de stockage et divers autres logiciels IBM.
IBM Z Monitoring Suite comprend IBM Service Management Unite, IBM Resource Measurement Facility, IBM Z ChatOps, divers agents OMEGAMON et plus encore.
IBM Z Software Asset Management
Un logiciel de découverte, de surveillance et de reporting des actifs pour aider à comprendre l’utilisation des produits et des applications IBM Z et tiers.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Une solution de migration de données sans interruption, basée sur l’hôte, qui déplace rapidement les ensembles de données mainframe critiques et alloués. Il simplifie la gestion des migrations importantes et contribue à garantir la disponibilité continue des applications en ligne.
IBM Z Service Automation Suite
Un point de contrôle unique pour une large gamme de fonctions de gestion des systèmes, notamment l’automatisation, la gestion du réseau et la planification des workloads.
Facile à commander et dotée d’une tarification simple, la suite est un package qui comprend IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps et d’autres.
IBM Z System Automation
Une application basée sur NetView qui fournit un point de contrôle unique pour une gamme complète de fonctions de gestion des systèmes.
IBM Z System Automation, grâce à son intégration étroite à Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), offre des capacités sophistiquées de reprise après incident pour les systèmes IBM Z.
IBM Services Management Unite
Une interface personnalisable de tableau de bord qui intègre des informations et des tâches de gestion du mainframe provenant de sources disparates dans un environnement unique.
IBM Service Management Unite est un composant gratuit disponible avec IBM Z Service Management Suite, IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, IBM Z NetView et IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z Netview
Ce logiciel fournit un ensemble complet d’outils pour gérer et maintenir des réseaux et des systèmes complexes, multi-fournisseurs et multi-plateformes, à partir d’un point de contrôle unique. Il agit comme composant central d’IBM Z Service Management Suite et d’IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z Service Management Suite
Une interface à utilisateur unique pour surveiller et automatiser les workloads métier critiques qui s’exécutent sur la plateforme IBM Z.
IBM Z Service Management Suite comprend IBM Service Management Unite, IBM Z NetView, IBM Z System Automation, IBM Z ChatOps et divers agents OMEGAMON.
IBM Z Workload Scheduler
Une solution d’automatisation des workloads qui permet aux organisations d’automatiser, de planifier et de contrôler le traitement des workloads complexes des systèmes. Elle gère de manière centralisée les workflows sur plusieurs plateformes et applications métier à partir d’un point de contrôle unique.
IBM Z Open Automation Utilities
Un système d’exécution permettant d’interagir avec les installations MVS et d’automatiser des tâches sur z/OS via des commandes shell UNIX ou des langages de script modernes.
Améliorez la gestion des systèmes, les opérations informatiques, les performances des applications et la résilience opérationnelle grâce à l’IA sur le mainframe.
Modernisez les applications mainframe grâce aux pratiques DevOps et aux outils de développement modernes qui incluent l’IA générative.
Atteignez une disponibilité allant jusqu’à 99,999999 %, récupérez les systèmes sans perte de données et déjouez les ransomwares.