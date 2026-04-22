Les bases de données mainframe sont essentielles pour fournir des performances et une évolutivité élevées afin de gérer efficacement de grands volumes de données et de transactions. Cela garantit la fiabilité et la disponibilité des applications critiques, une sécurité avancée pour les données sensibles, une intégration fluide des données et une prise en charge robuste du traitement des transactions à grande échelle.
En outre, les bases de données déployées sur les mainframes IBM Z permettent de maintenir la conformité réglementaire grâce à des pistes d’audit complètes, un point essentiel pour la gestion sécurisée, efficace et fiable des données dans les grandes entreprises.
Les deux principales bases de données déployées sur les mainframes IBM Z sont Db2 for z/OS et IMS. Avec Db2 for z/OS, vous pouvez définir et manipuler vos données en utilisant le langage SQL (Structured Query Language). Le logiciel de base de données IMS stocke, gère et traite de façon sécurisée vos données les plus critiques.
Db2 for z/OS est une base de données mainframe d’entreprise qui gère les données métier de base et prend en charge les principales applications métier d’une organisation. Il sert des milliers de clients et des millions d’utilisateurs, offrant une disponibilité continue, une évolutivité et une sécurité élevée.
Lorsqu’il s’agit de moderniser les bases de données mainframe, les organisations qui utilisent IBM Db2 for z/OS peuvent adopter plusieurs stratégies pour améliorer les capacités de leur base de données et s’aligner sur les exigences informatiques et métier modernes.
IBM Db2 AI for z/OS
Améliorez les performances opérationnelles et maintenez la santé de votre système Db2 for z/OS en offrant des fonctionnalités telles que l’optimisation SQL, l’évaluation du système (enrichie par des informations sur les performances) et le contrôle des connexions distribuées.
Db2 for z/OS Data Gate et Data Gate on Cloud
Db2 Data Gate synchronise les données Db2 for z/OS pour les initiatives de cloud hybride, d’analyse et d’IA en réduisant les coûts et les efforts. Les applications peuvent accéder à une copie synchronisée des données Db2 for z/OS avec cohérence transactionnelle, hébergée par un système distinct, prenant en charge diverses plateformes, notamment les déploiements en cloud public, privé et sur site.
Avec Data Gate on Cloud, les précieuses données Db2 for z/OS de l’entreprise peuvent être transférées vers un environnement Db2 Warehouse SaaS pour y accéder directement ou consultées dans le lakehouse watsonx.data via un connecteur Db2 pour Presto.
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Un composant hautes performances étroitement intégré à Db2 for z/OS qui offre un traitement à grande vitesse pour les requêtes Db2 complexes afin de prendre en charge les workloads de reporting et d’analyse stratégiques.
IBM Db2 Query Management Facility
Gère facilement les processus par lots devant coexister et partager des ressources avec un ou plusieurs systèmes transactionnels en ligne CICS. Créez des travaux par lots qui utilisent des requêtes de contrôle pour libérer, puis réaffecter les ressources associées aux applications CICS.
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
Une expérience de gestion des données distincte peut être installée et activée en plus de Unified Management Server. Cette interface graphique basée sur navigateur offre des fonctionnalités distinctes pour la gestion des sous-systèmes z/OS. Le produit basé sur les rôles modernise la gestion de Db2 for z/OS, ce qui permet aux développeurs de provisionner des instances, de créer des applications, d’apporter des modifications et de les soumettre pour approbation. Les services tels que la découverte et les opérations sont accessibles via IBM Unified Management Server for z/OS, et toutes les fonctionnalités de Db2 DevOps Experience sont accessibles via l’interface IBM Unified Experience for z/OS.
Améliorez les performances d’IMS grâce à des outils à la demande de gestion de bases de données et de transactions orientés applications.
IMS Database Manager
La plateforme d’applications stocke, gère et traite de façon sécurisée vos données les plus critiques. Avec IMS Database VUE, vous pouvez gérer efficacement la croissance grâce à cette solution de serveur de données IMS parfaitement dimensionnée, proposée avec une tarification de redevance unique.
IMS Enterprise Suite
Prend en charge des technologies d’intégration ouvertes pour permettre le développement de nouvelles applications et étendre l’accès aux transactions et aux données IMS. Il fournit des interfaces standard conviviales, simplifie la génération de métadonnées IMS, facilite le développement d’applications et étend l’accès à IMS.
IMS Enterprise Suite est disponible pour les clients IMS sans frais supplémentaires.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Un ensemble intégré d’outils pour permettre à votre organisation de gérer les bases de données IMS à fonctionnalités complètes dans une solution unique. Il offre des fonctionnalités qui vous aident à vous assurer que vos bases de données sont optimisées et opérationnelles, et qu’elles sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Un outil utilisé pour réorganiser les grandes bases de données IMS à fonctionnalités complètes et HALD (pour « High Availability Large Databases », ou « bases de données de grande taille à haute disponibilité »). Cette solution intègre divers utilitaires IMS et offre des fonctionnalités permettant de maintenir les bases de données optimisées et opérationnelles.
Ce pack de solutions aide à réduire la complexité opérationnelle et l’impact de la réorganisation des bases de données sur les ressources système. L’intégration à IBM Management Console for IMS and DB2 for z/OS fournit également une interface Web dédiée aux tâches d’administration de base de données.
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
Un outil qui fournit des utilitaires faciles à utiliser pour aider les administrateurs de bases de données à analyser, gérer et optimiser les bases de données IMS Fast Path, y compris des fonctionnalités qui contribuent à améliorer la disponibilité du système.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Une suite logicielle qui réduit la complexité opérationnelle et l’impact de la sauvegarde et de la récupération des bases de données sur les ressources système. Elle combine un ensemble de produits IBM qui permettent la sauvegarde et la restauration simultanées de plusieurs ensembles de données et zones Fast Path (dans les environnements Parallel Sysplex et non Parallel Sysplex).
IMS Performance Analyzer for z/OS
Cet outil IMS fournit des rapports complets sur les performances des transactions et l’utilisation des ressources système pour vos systèmes IMS Database et IMS Transaction Manager. Il fournit des informations sur les performances du système IMS à des fins de surveillance, de réglage, de gestion des niveaux de service, d’analyse des tendances et de planification des capacités.
IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
Un outil logiciel de surveillance des performances pour les workloads IMS, qui fournit un point de contrôle unique dans Parallel Sysplex et surveille les transactions TCP/IP IMS Connect. Il fait partie de la gamme de produits logiciels OMEGAMON.
IMS Problem Investigator for z/OS
Un outil d’analyse des journaux pour toutes les tâches de détermination des problèmes liés à l’IMS. Il identifie et résout les problèmes plus rapidement et plus facilement grâce à une puissante aide à l’identification des problèmes pour les systèmes IMS Database et IMS Transaction Management.
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
Un outil complet qui vérifie la logique du programme d’application, les interfaces d’application IMS, l’activité de télétraitement, les blocs de contrôle du format 3270 et l’activité des bases de données. Il simule le comportement des applications et génère des rapports contenant des informations détaillées sur les transactions traitées.
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
Un outil qui préserve l’intégrité des données des bases de données IMS et réduit le temps nécessaire à la restauration des bases de données d’entrée de données (DEDB) après un échec de reprise d’urgence IMS.
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
Un outil qui permet d’analyser les performances des pools de mémoire tampon de base de données pour les tâches IMS par lots et les sous-systèmes IMS. Il génère des rapports d’analyse statistique qui permettent d’évaluer les pools de mémoire tampon de base de données pour les tâches IMS en ligne et par lots en cours.
IMS Cloning Tool for z/OS
Un outil qui vous permet de cloner rapidement des sous-systèmes IMS et des bases de données pour augmenter la disponibilité des données. En utilisant la technologie de copie rapide combinée à l’automatisation et à la réduction des efforts manuels, l’outil de clonage IMS permet d’augmenter la productivité et de réduire de manière significative les temps d’arrêt de la production en ligne et les coûts de création d’une copie exacte ou de clonage d’un sous-système et d’une base de données IMS.
IMS Program Restart Facility for z/OS
Un outil qui automatise le traitement des points de contrôle, des annulations et des redémarrages des BMP (Batch Messaging Programs) IMS et des programmes IMS Batch DLI/DBB. Il gère le processus de sélection de l’ID de point de contrôle en identifiant le jeu de données de journal à utiliser et en créant la tâche de redémarrage par programmation.
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
Un serveur d’applications qui regroupe les informations relatives à votre IMS et à Db2 for z/OS dans une interface Web graphique unique et intuitive. Cette interface est utilisée sur un client pour se connecter à différents services sur z/OS. Elle peut accélérer l’analyse de votre environnement z/OS et réduire le besoin de compétences mainframe avancées.
IBM Common Services Library for z/OS
Un logiciel gratuit qui contient divers composants et des fonctions communes liées à l’infrastructure, requis et partagés par certains IBM IMS Tools. Il partage ces fonctions entre les produits, plutôt que d’inclure ces fonctionnalités séparément.
Utilisez des outils et des processus normalisés pour simplifier et accélérer l’innovation logicielle et offrir aux développeurs une expérience cohérente et plus productive.
Modernisez les applications mainframe grâce aux pratiques DevOps et aux outils de développement modernes qui incluent l’IA générative.
Utilisez le machine learning pour convertir les données de chaque transaction en analyses en temps réel.