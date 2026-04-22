Les bases de données mainframe sont essentielles pour fournir des performances et une évolutivité élevées afin de gérer efficacement de grands volumes de données et de transactions. Cela garantit la fiabilité et la disponibilité des applications critiques, une sécurité avancée pour les données sensibles, une intégration fluide des données et une prise en charge robuste du traitement des transactions à grande échelle.

En outre, les bases de données déployées sur les mainframes IBM Z permettent de maintenir la conformité réglementaire grâce à des pistes d’audit complètes, un point essentiel pour la gestion sécurisée, efficace et fiable des données dans les grandes entreprises.