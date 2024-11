Fournit des fonctionnalités améliorées de sauvegarde, de récupération et de migration VSAM avec de nombreuses options pour créer des index alternatifs. Il s’agit d’une procédure en une étape permettant de sauvegarder rapidement et efficacement des ensembles de données VSAM sélectionnés sur un unique ensemble de données non VSAM et de restaurer ces ensembles de données dans VSAM ultérieurement.