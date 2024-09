IBM Z Software Asset Management permet d'identifier les actifs, de les surveiller et d'établir des rapports pour comprendre l'utilisation des produits et des applications IBM Z et tiers. Vous pouvez l'utiliser pour gérer le cycle de vie complet du matériel et des logiciels, y compris la gestion des licences et des contrats. IBM Z Software Asset Management vous permet d'éviter les pénalités liées à la violation de la conformité des licences en fournissant une piste d'audit complète pour suivre l'utilisation et permettre une gestion efficace des licences. Vous pouvez également ajouter IBM Z Software Asset Management for Distributed pour obtenir une solution de gestion des actifs logiciels de bout en bout. En outre, de nouveaux rapports ont été ajoutés pour la tarification sur mesure SCRT.