Les API sont l’interface entre vos ressources z/OS et le monde extérieur. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet à vos analystes performance de gérer et d’optimiser leur environnement API mainframe, et de profiler les requêtes entrant dans votre système pour le reporting de gestion essentiel et la planification des ressources.
Accédez de façon fluide aux informations critiques, telles que les principaux facteurs de demande, les tarifs et le temps de réponse des API, les niveaux de service et autres données. Établissez des rapports et des tendances sur les taux d’appels au fil du temps par API, système, serveur, service, SOR ou tout autre indicateur clé disponible.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS applique sa connaissance experte intégrée et son intelligence artificielle pour extraire automatiquement ces informations et les fournir dans une interface graphique intuitive. Cela élimine la nécessité d’un codage manuel fastidieux, améliore considérablement l’expertise du domaine et accélère l’apprentissage de ce nouveau secteur de l’infrastructure z/OS.
Vos responsables commerciaux et techniques ont besoin de voir leurs workloads de manière compréhensible. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS dispose de plus de 30 000 rapports préconfigurés partageables, de tableaux de bord personnalisés, de graphiques et autres supports pour améliorer la communication et la planification entre les opérations et l’informatique.
L’affichage du taux de transaction global et des temps de réponse dans la même vue vous permet de restreindre l’espace des problèmes en cas d’incident, ou de profiler votre workload pour l’analyse des tendances. Vous pouvez également voir la répartition du temps de réponse en composants, telles que le temps passé dans le système d’enregistrement (SOR). Visualisez les données aussi précisément que vous le souhaitez.
De nombreux appels d’API invoquent un seul service, mais ce n’est pas toujours le cas. L’exploration visuelle d’une API spécifique vers les services invoqués vous permet d’étudier les modifications ou les problèmes au niveau du service ou du SOR. Les volumes d’appels, les temps de réponse et les filtres sont disponibles à tous les niveaux d’IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.
Les API peuvent fournir un accès aux ressources mainframe (fournisseur) ou permettre à l’application mainframe de demander des données hors plateforme (demandeur). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS rend l’analyse et la création de rapports intuitives pour les deux types d’applications. Lorsque des différences existent, notamment au niveau des composants des temps de réponse signalés, tous les indicateurs clés sont fournis.
Pour bien comprendre vos applications de fournisseur d’API, vous devez avoir une bonne connaissance des systèmes backend invoqués. Avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, vous pouvez mapper des services à l’identifiant du système d’enregistrement (SOR) et aux ressources du système d’enregistrement pour identifier la région et la transaction invoquées par un service particulier.
Lorsque vous analysez les appels API effectués hors plateforme par votre application mainframe, vous devez savoir qui a effectué les appels, le point de terminaison, les informations sur la charge utile, les volumes d’appels et les temps de réponse. Avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, toutes ces données sont disponibles et peuvent être présentées sous forme de tableaux ou de graphiques en fonction de vos besoins.
Bénéficiez de fonctionnalités avancées de personnalisation des rapports pour une analyse rapide sans programmation ni étapes compliquées, afin de visualiser les données pertinentes dont vous avez besoin. Les options de personnalisation intuitives portent sur le type de rapport, le niveau de synthèse, le filtrage et les comparaisons d’intervalles.
Des tableaux de bord personnalisables permettent de collecter et d’afficher en temps réel des vues d’ensemble des collections d’indicateurs qui vous intéressent. Lorsqu’ils sont partagés, ils favorisent la collaboration et fournissent une source de vérité commune à l’ensemble de l’organisation. Vous pouvez développer n’importe quel rapport et utiliser des fonctionnalités d’exploration pour une analyse plus approfondie des indicateurs requis.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.