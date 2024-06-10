L’affichage du taux de transaction global et des temps de réponse dans la même vue vous permet de restreindre l’espace des problèmes en cas d’incident, ou de profiler votre workload pour l’analyse des tendances. Vous pouvez également voir la répartition du temps de réponse en composants, telles que le temps passé dans le système d’enregistrement (SOR). Visualisez les données aussi précisément que vous le souhaitez.