Gérer les performances de z/OS Connect avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Surveillez et profilez vos appels API et vos services de backend dans un environnement API moderne
Les API sont l’interface entre vos ressources z/OS et le monde extérieur. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet à vos analystes performance de gérer et d’optimiser leur environnement API mainframe, et de profiler les requêtes entrant dans votre système pour le reporting de gestion essentiel et la planification des ressources.

 
Avantages
Optimisez votre environnement et vos requêtes de profil

Accédez de façon fluide aux informations critiques, telles que les principaux facteurs de demande, les tarifs et le temps de réponse des API, les niveaux de service et autres données. Établissez des rapports et des tendances sur les taux d’appels au fil du temps par API, système, serveur, service, SOR ou tout autre indicateur clé disponible.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS applique sa connaissance experte intégrée et son intelligence artificielle pour extraire automatiquement ces informations et les fournir dans une interface graphique intuitive. Cela élimine la nécessité d’un codage manuel fastidieux, améliore considérablement l’expertise du domaine et accélère l’apprentissage de ce nouveau secteur de l’infrastructure z/OS.

Reporting au niveau de l’entreprise Temps de réponse et taux de transaction Appel d’API à la cartographie des services Données du fournisseur d’API et du demandeur d’API Détails du SOR

 

Détails du demandeur d’API Personnalisation dynamique des rapports Tableau de bord partagé personnalisé AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages d’IBM Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Modernisation de l’analyse des performances z/OS Connect
Ce webinaire présente des concepts qui vous aideront à moderniser votre analyse des données z/OS Connect et de mieux comprendre la gestion des serveurs, le suivi de la croissance des API et l’analyse des données de performance.
Comprendre les workloads de votre API qui ont une incidence sur l’utilisation des ressources système
Ce blog vous aidera à comprendre l’activité de l’API z/OS Connect dans vos systèmes pour vous aider à gérer les niveaux de service et la demande de ressources système.
