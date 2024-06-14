IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les enregistrements de journalisation des transactions WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 sous-type 9), ce qui vous permet de suivre le temps de réponse des transactions et la consommation des ressources. Ces enregistrements fournissent des indicateurs détaillés au niveau de la transaction sur l’emplacement de l’exécution et la nature de l’opération, y compris la consommation du processeur, les octets transférés et les temps de réponse.