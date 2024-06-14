IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs environnements z/OS Virtual Tape de manière plus efficace. Prévenez les risques, gagnez du temps et configurez votre environnement de manière optimale.
Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les enregistrements de journalisation des transactions WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 sous-type 9), ce qui vous permet de suivre le temps de réponse des transactions et la consommation des ressources. Ces enregistrements fournissent des indicateurs détaillés au niveau de la transaction sur l’emplacement de l’exécution et la nature de l’opération, y compris la consommation du processeur, les octets transférés et les temps de réponse.
Les responsables opérationnels et techniques ont besoin de visualiser leurs workloads de façon compréhensible, et une image vaut mille mots. Partagez des graphiques et des tableaux de bord sur l’utilisation du processeur et les taux de transaction des différents workloads d’application WebSphere au fil du temps pour faciliter la communication et la planification entre l’exploitation et l’informatique.
La compréhension du comportement typique de votre application vous permet de reconnaître à quel moment des changements risquent de provoquer des problèmes. L’établissement du profil de vos workloads dans le temps vous aide à déterminer si les changements sont des tendances typiques sur plusieurs jours, semaines ou mois.
Naviguez d’une vue d’ensemble jusqu’à des détails précis grâce à des fonctionnalités d’exploration en un clic. Ce graphique est un rapport prédéfini qui présente le même taux de transaction global, ventilé par groupe. Des graphiques prédéfinis sont disponibles pour visualiser au niveau du nœud, serveur, serviteur, classe de transaction, type de requête ou URI selon le niveau de précision choisi.
L’affichage du taux de transaction global et des temps de réponse dans la même vue vous permet de restreindre l’espace des problèmes en cas d’incident, ou de profiler votre workload pour l’analyse des tendances. Vous pouvez également voir la répartition des temps de réponse en éléments tels que le délai d’acheminement dans les pics jaunes. Visualisez les données aussi précisément que vous le souhaitez.
Lorsque des problèmes se produisent avec une application, vous avez besoin de données spécifiques à cette application pour vous aider à les résoudre. Dans WebSphere, ce sont les données au niveau de l’URI. Ce graphique montre qu’un URI concentre la plupart des retards de temps d’acheminement en raison de plusieurs « clics » pour explorer en profondeur les données globales de l’environnement WebSphere.
L’affichage du temps CPU à usage général et du temps zIIP pour une cellule spécifique fournit des informations précieuses pour les efforts d’optimisation des ressources et l’analyse des problèmes, facilitant une prise de décision éclairée et améliorant le système performance. Vous voyez également le temps passé sur un processeur central qui était éligible au zIIP. Visualisez les données aussi précisément que vous le souhaitez.
Comprenez l’impact des changements planifiés et non planifiés grâce à une fonction de comparaison intégrée et intuitive. Cet exemple montre les Mo de données envoyés ou reçus pour chaque cellule, en comparant un jour à l’autre. Si vous avez effectué une modification d’application et que vous vous attendiez à une transmission de données moins importante pour la cellule D4, vous pouvez vérifier et quantifier l’avantage ou l’examiner.
Passez d’une vue graphique à une vue tabulaire et assimilez les données d’une manière plus adaptée à votre tâche immédiate. Ce rapport prédéfini et personnalisable contenant des indicateurs clés de transaction par classe de transaction montre les indicateurs clés de temps CPU, les taux de transaction et les temps de réponse, avec plus de détails.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.