Gérer les performances de WebSphere avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Surveiller les performances et la disponibilité de WebSphere Application Server (WAS) avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infographie reliant trois captures d’écran de données envoyées et reçues, GCP et zIIP, et les transactions WebSphere

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs environnements z/OS Virtual Tape de manière plus efficace. Prévenez les risques, gagnez du temps et configurez votre environnement de manière optimale.

 
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les enregistrements de journalisation des transactions WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 sous-type 9), ce qui vous permet de suivre le temps de réponse des transactions et la consommation des ressources. Ces enregistrements fournissent des indicateurs détaillés au niveau de la transaction sur l’emplacement de l’exécution et la nature de l’opération, y compris la consommation du processeur, les octets transférés et les temps de réponse.

Reporting au niveau de l’entreprise Taux de transaction par cellule Taux de transaction par cluster Temps de réponse par rapport au taux de transaction Temps de réponse et taux de transaction pour un URI spécifique

 

Utilisation du CPU et du zIIP Comparaison par date Aperçu de la transaction AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Dépannage en cas d’utilisation élevée du CPU et du zIIP dans WebSphere Application Server
Cette vidéo présente l’analyse de l’utilisation du processeur WebSphere, l’identification d’une utilisation élevée du CPU et l’optimisation du déchargement zIIP. Découvrez des rapports prédéfinis, des analyses approfondies et des fonctionnalités pour une analyse et un partage efficaces.
Surveiller les transactions WebSphere
Apprenez à résoudre les problèmes liés aux transactions WebSphere Application Server (WAS) avec les enregistrements SMF 120 de sous-type 9. Suivez les schémas de workload, planifiez la capacité et isolez les problèmes à l’aide de rapports prédéfinis et de fonctionnalités d’analyse.
Surveiller les volumes de données WebSphere
Cette vidéo aborde le sujet du reporting des transactions basé sur les enregistrements SMF 120 de sous-type 9, en particulier en termes de volume de données par requête/réponse.
Apprenez à connaître votre workload WebSphere for z/OS
Découvrez comment extraire des informations des types d’enregistrements SMF 115 et SMF 116 et optimiser les configurations.
Passer à l’étape suivante

Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.

 Réserver une démo en direct S’inscrire à la newsletter
Autres moyens d’information Documentation Support Centre de démos Portefeuille de produits IBM Z AIOps