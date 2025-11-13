Gérer les performances de MQ pour z/OS avec IBM Z IntelliMagic Vision

Gérer les gestionnaires de files d’attente et l’activité MQ avec IBM Z IntelliMagic Vision
Infographie montrant le lien entre les données de commande MQ, les données MQPUT et la santé du pool de mémoire tampon

 

IBM Z IntelliMagic Vision permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs configurations et leurs activités z/OS MQ de manière plus efficace, et d’évaluer de manière proactive la santé de leurs gestionnaires de file d’attente.

 
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision offre un moyen efficace de cibler votre analyse et de générer des rapports interactifs. Vous pouvez utiliser des analyses contextuelles pour un accès rapide et ciblé aux données MQ afin de gérer, de configurer et d’optimiser votre environnement.

Évaluation automatique de la santé du gestionnaire de file d’attente Profilage des workloads des gestionnaires de file d’attente Utilisation du pool de mémoire tampon Infrastructure de journalisation MQ Affichage de l’activité par nom de file d’attente

 

Processeur par pilote de workload Processeur par appel MQ Comparaison et corrélation de plusieurs indicateurs Isolation des profils de longueur de message par transaction CICS AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources
Consultez l’analyse du tableau de bord des performances du système, révélant les corrélations entre les indicateurs tels que l’utilisation du processeur, le travail par lots, les performances du pool de mémoire tampon et bien plus encore.
Optimisation des performances MQ avec SMF Data Insights
Découvrez les bonnes pratiques pour améliorer votre analyse des données statistiques MQ (SMF 115) et comptables (SMF 116), en relevant des défis tels que les volumes de données et le cloisonnement des outils afin de libérer tout le potentiel des informations MQ.
Tirer des informations des données statistiques MQ SMF 115
Optimisez les performances de MQ en analysant les données SMF 115/116, en surveillant les pools de mémoire tampon et en utilisant IBM Z IntelliMagic Vision pour obtenir des informations proactives.
Augmenter la valeur tirée des données de SMF MQ grâce à une approche modernisée
Explorez la modernisation de l’analyse des données SMF MQ pour de meilleures informations. Découvrez les interfaces intuitives et les explorations dynamiques des statistiques et des données comptables MQ, qui améliorent la résolution des problèmes grâce à des évaluations de l’état de santé et à des analyses interactives.
Utiliser zHyperWrite pour améliorer les performances de journalisation MQ
zHyperWrite améliore les performances de journalisation MQ en accélérant la mise en miroir et en réduisant de moitié les temps de réponse, ce qui se traduit par une amélioration de 54 % dans un environnement MQ de grande envergure.
Passez à l’étape suivante

Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.

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