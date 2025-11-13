Gérer les gestionnaires de files d’attente et l’activité MQ avec IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs configurations et leurs activités z/OS MQ de manière plus efficace, et d’évaluer de manière proactive la santé de leurs gestionnaires de file d’attente.
Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision offre un moyen efficace de cibler votre analyse et de générer des rapports interactifs. Vous pouvez utiliser des analyses contextuelles pour un accès rapide et ciblé aux données MQ afin de gérer, de configurer et d’optimiser votre environnement.
Les performances réactives de MQ reposent sur les données en mémoire, d’où l’importance de la gestion du pool de mémoire tampon. IBM Z IntelliMagic Vision évalue automatiquement chaque pool de mémoire tampon dans chaque gestionnaire de file d’attente afin d’identifier les domaines à étudier et de les présenter en rouge, jaune ou vert. Des capacités de recherche facilitent une analyse plus approfondie.
L’affichage du nombre de requêtes par type de commande MQ peut s’avérer utile pour identifier un workload de base, ainsi que pour indiquer tout changement significatif du workload. La visibilité de ces données peut montrer le volume de demandes de messages PUT vers les files d’attente, les gestionnaires de files d’attente les plus actifs, le profil de l’heure de la journée, et plus encore.
Les vues de l’utilisation du pool de mémoire tampon au fil du temps peuvent indiquer quand ces valeurs approchent les seuils qui déclenchent le déstockage automatisé sur disque.
Une infrastructure de journalisation MQ performante est essentielle pour prendre en charge la récupération et l’annulation (en grande partie grâce aux messages persistants) sans affecter les performances courantes. Les indicateurs du gestionnaire de journaux peuvent montrer le volume de données enregistrées et aider à identifier les goulots d’étranglement dans le traitement des journaux.
Les données comptables MQ fournissent des indicateurs d’activité détaillés à de nombreux niveaux, précieux pour les spécialistes des performances lorsqu’ils étudient les problèmes d’application et procèdent à l’optimisation des performances. Cet exemple de taux de commande par nom de file d’attente illustre la répartition entre les différents types de files d’attente.
Le type de travail qui fait appel à MQ (« type de connexion ») est un autre niveau de détail figurant dans les données comptables MQ. Dans cet exemple, les deux principaux pilotes du processeur MQ sont les travaux provenant de CICS et les initiateurs de canaux.
D’autres types d’analyse peuvent se concentrer sur des indicateurs tels que le temps CPU et le temps écoulé par appel. Bien que les chiffres absolus soient faibles, cette vue indique que le temps du processeur par appel MQGET pour les travaux arrivant d’IMS est environ le double de celui des autres types de travaux.
La possibilité de personnaliser les rapports afin de regrouper plusieurs variables et d’analyser les corrélations potentielles peut grandement faciliter l’analyse, comme dans cet exemple. Dans de nombreuses solutions actuelles qui s’appuient sur des catalogues de rapports statiques, cette analyse exige du codage pour développer un nouveau rapport.
Même avec des volumes massifs de données comptables MQ, la navigation dynamique et les capacités d’exploration contextuelle vous permettent de vous concentrer sur un sous-ensemble spécifique de données. Dans cet exemple, l’analyse détaillée du travail provenant de CICS, puis de l’ID de la transaction CICS, permet d’établir le profil de la longueur des messages « PUT » par transaction.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.