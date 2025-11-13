L’affichage du nombre de requêtes par type de commande MQ peut s’avérer utile pour identifier un workload de base, ainsi que pour indiquer tout changement significatif du workload. La visibilité de ces données peut montrer le volume de demandes de messages PUT vers les files d’attente, les gestionnaires de files d’attente les plus actifs, le profil de l’heure de la journée, et plus encore.