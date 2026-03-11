Surveillez et analysez les requêtes Liberty sur z/OS avec IBM Z IntelliMagic Vision
Accédez à des informations critiques, telles que les principaux facteurs de demande, le volume de CPU et de requêtes. Établissez le profil des demandes et naviguez facilement dans votre environnement Liberty via une vue unique de l’ensemble de votre environnement z/OS de bout en bout.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision prend en charge les enregistrements de journalisation des requêtes WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 sous-type 11), ce qui vous permet de suivre le temps de réponse des requêtes et la consommation des ressources. Ces enregistrements fournissent des indicateurs détaillés au niveau de la requête sur l’emplacement de l’exécution et la nature de l’opération, y compris la consommation du processeur, les octets renvoyés et les temps de réponse.
Ces données relatives aux requêtes HTTP peuvent constituer une source riche de renseignements sur les performances, mais leur volume peut entraver l’analyse en cas d’utilisation d’approches traditionnelles. La navigation dynamique et les analyses approfondies contextuelles permettent aux analystes de cibler leur action afin de tirer une grande valeur de ces données et d’identifier les indicateurs de temps et d’activité permettant d’optimiser les performances et l’efficacité des workloads de Liberty.
Les analyses approfondies en temps réel et contextuelles des données Liberty accélèrent l'identification et la résolution des problèmes et éliminent le besoin de codage de rapports personnalisés. Dans cet exemple, l'analyse approfondie d'un URI spécifique montre que les pics de temps de réponse sont indépendants des taux de requêtes et du temps CPU consommé.
Les rapports de l’interface en direct peuvent être facilement personnalisés à l’aide d’une boîte de dialogue interactive afin d’afficher les données que vous voulez voir de la manière dont vous voulez les voir. Cet exemple montre l’interface d’édition de rapport avec un exemple d’utilisation de GCP et zIIP par nom de tâche serveur. Les variables personnalisables comprennent le type de visualisation du rapport, la source de données, les variables, les conditions, les valeurs des axes X et Y, et bien plus.
La compréhension du comportement typique de votre application vous permet de reconnaître à quel moment des changements risquent de provoquer des problèmes.L’établissement du profil de vos workloads dans le temps vous aide à déterminer si les changements sont des tendances typiques sur plusieurs jours, semaines ou mois. Des graphiques prédéfinis sont disponibles pour visualiser les données de requête résumées par système, serveur, classe de transaction, utilisateur ou niveau de granularité URI.
La visualisation du taux global de requêtes et des temps de réponse dans la même vue vous permet de cibler le problème en cas d'incident ou de profiler vos workloads pour analyser les tendances. Vous pouvez également déterminer la part du temps de réponse correspondant au temps CPU. Visualisez les données avec le niveau de détail qui vous convient.
L'affichage du temps d'utilisation du processeur à usage général (GCP) et du temps zIIP fournit des informations précieuses pour l'optimisation des ressources et l'analyse des problèmes, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et améliorant les performances du système. Si vous avez défini des classes de transactions WLM, vous pouvez également consulter le temps GCP et zIIP pour l'enclave, car les requêtes invoquent des ressources sur d'autres sous-systèmes (par exemple, Db2). Consultez les données avec le niveau de détail dont vous avez besoin.
Passez de la vue graphique à la vue tabulaire et analysez les données en fonction de votre tâche à accomplir. Ce rapport prédéfini et personnalisable, qui contient les indicateurs clés des transactions par URI, affiche les indicateurs clés tels que le temps CPU, les taux de transaction et les temps de réponse, ainsi que des informations plus détaillées, notamment le ratio de temps de réponse de l'enclave, qui vous aide à déterminer si les objectifs WLM sont atteints.
Les rapports prédéfinis pour la détection des changements peuvent vous aider à identifier les changements statistiquement significatifs qui surviennent dans vos indicateurs clés, tels que les taux de requêtes, les temps de réponse ou la consommation CPU. Les analyses approfondies vous permettent de visualiser les modèles d'utilisation qui ont conduit au changement. Le rapport ci-dessous présente les changements au niveau de l'URI. Des rapports sont également inclus pour les niveaux de granularité système, serveur, classe de transaction et utilisateur.
