IBM Z IntelliMagic Vision prend en charge les enregistrements de journalisation des requêtes WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 sous-type 11), ce qui vous permet de suivre le temps de réponse des requêtes et la consommation des ressources. Ces enregistrements fournissent des indicateurs détaillés au niveau de la requête sur l’emplacement de l’exécution et la nature de l’opération, y compris la consommation du processeur, les octets renvoyés et les temps de réponse.

Ces données relatives aux requêtes HTTP peuvent constituer une source riche de renseignements sur les performances, mais leur volume peut entraver l’analyse en cas d’utilisation d’approches traditionnelles. La navigation dynamique et les analyses approfondies contextuelles permettent aux analystes de cibler leur action afin de tirer une grande valeur de ces données et d’identifier les indicateurs de temps et d’activité permettant d’optimiser les performances et l’efficacité des workloads de Liberty.