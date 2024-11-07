IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les indicateurs de transaction IMS enregistrés dans les enregistrements récapitulatifs (« index de transaction ») d’IMS Performance Analyzer (IMS PA) (type d’enregistrement x’CA01’) ou dans les enregistrements du journal des transactions de BMC AMI Ops Monitor for IMS (type d’enregistrement x’FA’). Ces données de transaction peuvent constituer une source riche de renseignements sur les performances, mais leur volume peut entraver l’analyse en cas d’utilisation d’approches traditionnelles. La navigation dynamique et les analyses approfondies contextuelles permettent aux analystes de cibler leur action afin de tirer une grande valeur de ces données et d’identifier les indicateurs de temps et d’activité permettant d’optimiser les performances et l’efficacité des workloads de transactions IMS.