IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS offre une grande visibilité sur les workloads des transactions IMS PA et FA, ce qui permet aux analystes de performance de gérer et d’optimiser efficacement ces workloads.
Accédez à des informations critiques, telles que les principaux facteurs de demande, le volume de CPU et de transactions. Établissez le profil des demandes et naviguez facilement dans votre environnement IMS via une vue unique de l’ensemble de votre environnement z/OS de bout en bout.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les indicateurs de transaction IMS enregistrés dans les enregistrements récapitulatifs (« index de transaction ») d’IMS Performance Analyzer (IMS PA) (type d’enregistrement x’CA01’) ou dans les enregistrements du journal des transactions de BMC AMI Ops Monitor for IMS (type d’enregistrement x’FA’). Ces données de transaction peuvent constituer une source riche de renseignements sur les performances, mais leur volume peut entraver l’analyse en cas d’utilisation d’approches traditionnelles. La navigation dynamique et les analyses approfondies contextuelles permettent aux analystes de cibler leur action afin de tirer une grande valeur de ces données et d’identifier les indicateurs de temps et d’activité permettant d’optimiser les performances et l’efficacité des workloads de transactions IMS.
L’analyse approfondie contextuelle en direct des données IMS accélère l’identification et la résolution des problèmes et élimine le besoin de codage de rapports personnalisés. Dans cet exemple, l’analyse détaillée par type de région identifie que presque tout le travail CICS DBCTL s’exécute sur l’un des six sous-systèmes IMS.
Avec des centaines de rapports IMS prédéfinis et une personnalisation simple des rapports via l’interface graphique, la détection des déséquilibres ou des mauvaises configurations n’a jamais été aussi facile. Dans cet exemple, une vue d’ensemble du CPU par identifiant IMS révèle un déséquilibre du workload au sein des sous-systèmes IMS.
Les rapports de l’interface en direct peuvent être facilement personnalisés à l’aide d’une boîte de dialogue interactive afin d’afficher les données que vous voulez voir de la manière dont vous voulez les voir. Cet exemple montre l’interface d’édition de rapport avec un exemple d’utilisation du CPU par nom de programme. Les variables personnalisables comprennent le type de visualisation du rapport, la source de données, les variables, les conditions, les valeurs des axes X et Y, et bien plus.
IBM Z IntelliMagic Vision fournit des rapports détaillés prédéfinis en direct sur tous les indicateurs clés d’IMS, ainsi que sur d’innombrables autres indicateurs d’IMS, y compris l’activité d’appel de la base de données par transaction. Cet exemple montre le niveau de synthèse par catégorie d’appel pour les principales transactions.
Les tableaux de bord personnalisés permettent aux utilisateurs de collecter et de regrouper autant de rapports que nécessaire en une vue unique afin de répondre à leurs besoins d’analyse spécifiques. Ce tableau de bord montre que la classe 0 est utilisée pour de nombreux codes de transaction différents et que plusieurs transactions à fort volume sont affectées à des classes de transaction distinctes.
Profitez d’une interface unique et partagée pour l’ensemble de votre infrastructure z/OS de bout en bout afin d’améliorer la collaboration entre les équipes et d’accélérer la résolution des problèmes. Cet exemple montre un tableau de bord personnalisé avec des vues de l’activité du CPU et du temps écoulé au sein de Db2 pour les travaux dirigés par les BMP et MPR d’IMS ciblés par le nom de la corrélation ou le nom du plan.
Cette vue d’ensemble des transactions les plus gourmandes en CPU est essentielle pour la connaissance et constitue un point de départ classique pour une analyse plus détaillée.
La connaissance des transactions à fort volume est précieuse car les retards dans le temps de réponse peuvent rapidement générer un problème de service. Il s’agit également d’un point de départ courant pour une analyse plus détaillée.
Une connaissance immédiate des augmentations significatives du CPU par transaction pour les transactions à fort volume est importante pour optimiser l’efficacité.
En alliant des vues d’ensemble des composants de synchronisation par code de transaction, il est possible de sélectionner des vues d’intérêt pour les explorer plus en détail (celles-ci varient en fonction de la source d’entrée des données).
Les données de transaction IMS comprennent également de nombreux indicateurs d’activité, y compris des vues des appels à la base de données. Il s’agit d’une vue par type d’appel spécifique à la base de données DL/I pour une transaction sélectionnée.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
