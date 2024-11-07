Gérer les performances IMS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Surveiller et établir le profil des transactions et performances IMS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Illustration de l’interface utilisateur hybride des captures d’écran d’Intellimagic

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS offre une grande visibilité sur les workloads des transactions IMS PA et FA, ce qui permet aux analystes de performance de gérer et d’optimiser efficacement ces workloads.
Avantages
Optimisez votre environnement et vos requêtes de profil

Accédez à des informations critiques, telles que les principaux facteurs de demande, le volume de CPU et de transactions. Établissez le profil des demandes et naviguez facilement dans votre environnement IMS via une vue unique de l’ensemble de votre environnement z/OS de bout en bout.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS prend en charge les indicateurs de transaction IMS enregistrés dans les enregistrements récapitulatifs (« index de transaction ») d’IMS Performance Analyzer (IMS PA) (type d’enregistrement x’CA01’) ou dans les enregistrements du journal des transactions de BMC AMI Ops Monitor for IMS (type d’enregistrement x’FA’). Ces données de transaction peuvent constituer une source riche de renseignements sur les performances, mais leur volume peut entraver l’analyse en cas d’utilisation d’approches traditionnelles. La navigation dynamique et les analyses approfondies contextuelles permettent aux analystes de cibler leur action afin de tirer une grande valeur de ces données et d’identifier les indicateurs de temps et d’activité permettant d’optimiser les performances et l’efficacité des workloads de transactions IMS.

Analyse détaillée facile des données en temps réel Identification des déséquilibres au sein des sous-systèmes Personnalisation transparente des rapports Des milliers de rapports prédéfinis Création et partage de tableaux de bord personnalisés Visibilité intégrée sur z/OS
Principales transactions par CPU Principales transactions par volume de transactions Vue du CPU par transaction Composants de synchronisation par code de transaction Visualisation des indicateurs d’activité IMS AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
Optimiser la gestion des performances des transactions IMS
Grâce à ce webinaire, qui couvre les dernières avancées en matière de gestion des performances des transactions IMS, gardez une longueur d’avance dans le paysage en constante évolution de l’analytique IMS.
Passez à l’étape suivante

Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.

 Réserver une démo en direct S’inscrire à la newsletter
Autres moyens d’information Documentation Support Centre de démos Portefeuille de produits IBM Z AIOps