Reporting au niveau de l’entreprise Vos responsables commerciaux et techniques ont besoin de voir leurs workloads de manière compréhensible. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS dispose de plus de 30 000 rapports préconfigurés partageables, de tableaux de bord personnalisés, de graphiques et autres supports pour améliorer la communication et la planification entre les opérations et l’informatique.