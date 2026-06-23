IBM Z Cyber Vault

IBM Z Vault aide les entreprises à protéger leurs systèmes métier les plus critiques en fournissant un cadre des exigences de cyber-résilience intelligent conçu pour faire face aux menaces actuelles. Grâce à des sauvegardes immuables pilotées par des règles, à une validation automatisée et à une détection intégrée des menaces, il permet une identification précoce des incidents numériques et préserve des points de restauration intacts et fiables. En associant la protection assistée par l’IA à des capacités de récupération isolée et de restauration rapide, les entreprises peuvent minimiser l’impact d’une violation de données ou d’une cyberattaque tout en assurant la continuité de leurs opérations essentielles.