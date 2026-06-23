IBM Z Cyber Vault

Cyber-résilience intelligente pour IBM Z
Protégez vos systèmes métier stratégiques
IBM Z Vault aide les entreprises à protéger leurs systèmes métier les plus critiques en fournissant un cadre des exigences de cyber-résilience intelligent conçu pour faire face aux menaces actuelles. Grâce à des sauvegardes immuables pilotées par des règles, à une validation automatisée et à une détection intégrée des menaces, il permet une identification précoce des incidents numériques et préserve des points de restauration intacts et fiables. En associant la protection assistée par l’IA à des capacités de récupération isolée et de restauration rapide, les entreprises peuvent minimiser l’impact d’une violation de données ou d’une cyberattaque tout en assurant la continuité de leurs opérations essentielles.
Protégez votre entreprise grâce à des copies immuables et isolées et à une validation proactive qui détecte la corruption avant qu’elle n’affecte la production, et ainsi fournir des points de restauration intacts et fiables.
Minimisez les temps d’arrêt et maintenez les opérations pendant les incidents de cybersécurité. Le principe repose sur des analyses contextuelles et à des options de restauration précises ou complète, conçues pour rétablir rapidement les systèmes sans perturber la production.
Détectez rapidement les cyber-événements grâce à un système de détection des menaces intégrant l’IA et fonctionnant en environnement de production, et déclenchez des mesures de protection basées sur des règles. Cette solution est conçue pour une maîtrise plus rapide des incidents, la préservation des points de restauration et pour transformer la restauration en la rendant proactive.
Conçu pour les besoins modernes de cyber-reprise
Validez les points de restauration au niveau de l’infrastructure, des structures de données et du contenu des applications dans un environnement IBM Z isolé. S’appuie sur GDPS LCP Manager et DS8000 Safeguarded Copy pour garantir des copies propres et cohérentes au niveau des applications avant la restauration.
Lancez une réplique isolée afin d’en déterminer les causes racines et de procéder à une restauration ciblée. Effectuez la restauration chirurgicale de jeux de données spécifiques ou une restauration complète en cas de sinistre à l’aide de scripts GDPS automatisés et de copies sauvegardées immuables.
Créez une réplique physiquement ou logiquement isolée de l’environnement de production afin de mener en toute sécurité des tests d’intrusion et des exercices de simulation d’attaques. Tire parti de l’isolation des partitions IBM Z (classé EAL5) et de la segmentation du réseau pour éviter tout impact sur les systèmes actifs.
Conçu pour des scénarios concrets
Protégez les systèmes bancaires et de paiement critiques avec des copies sauvegardées immuables et une validation automatisée. Enquêtez sur la corruption dans un environnement IBM Z isolé et lancez la récupération chirurgicale des tables Db2 ou une restauration complète pour répondre à la conformité et minimiser les temps d’arrêt.
Protégez les services aux citoyens et les charges de travail essentielles grâce à des répliques isolées du réseau et à une validation à plusieurs niveaux. Exécutez l’analyse légale hors contexte de production, puis restaurez uniquement les jeux de données concernés ou des environnements entiers à l’aide de l’automatisation GDPS et d’une solution isolée hors ligne sur bande.
Centre de ressources produits
Fournit la technologie Safeguarded Copy qui sous-tend les sauvegardes immuables IBM Z Cyber Vault à un instant donné. Cela permet de créer jusqu’à 500 copies résistantes aux pannes par volume, ce qui constitue la base d’une restauration isolée.
IBM z17 offre un environnement LPAR sécurisé et isolé ainsi qu’un partitionnement certifié EAL5, qui permettent à Cyber Vault de mettre en œuvre son architecture en circuit fermé, ses capacités d’analyse légale et ses fonctionnalités de restauration rapide.
Orchestre les opérations de Cyber Vault, notamment les workflows de capture, de validation et de récupération. GDPS LCP Manager automatise l’analyse légale ainsi que les étapes de restauration ciblée ou de récupération après sinistre.
Offre logicielle stratégique clé pour Cyber Vault qui permet non seulement de vérifier la santé des copies sauvegardées, mais qui fournit également toutes les informations et tous les outils nécessaires aux analyses légales et aux récupérations chirurgicales.
Conçu pour renforcer la posture de sécurité globale des entreprises, IBM TDz est un outil logiciel d’IA qui peut aider les clients à respecter les réglementations émergentes telles que la loi DORA (Digital Operational Resilience Act).
Db2 Recovery Expert est une solution de sauvegarde et récupération de stockage qui intègre les installations de réplication rapide du processeur de stockage avec les opérations de sauvegarde et récupération de stockage de Db2. De plus, vous pouvez désormais limiter la perte de données dans Db2 for z/OS en effectuant une récupération d’un instantané précis entre deux sauvegardes.
Solutions logicielles de sécurité et de résilience du mainframe pour une protection de bout en bout.
Tirez parti de fonctionnalités intégrées de sécurité avancée à la pointe du secteur sur votre système mainframe IBM.
Protégez les données sensibles contre les futures menaces de l’informatique quantique.