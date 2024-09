IBM WebSphere Hybrid Edition offre une expérience de bout en bout, spécifique à l'entreprise, pour accélérer le développement d'applications conçues pour Kubernetes. Construit sur les offres IBM WebSphere et une plateforme de conteneurs orchestrée, IBM WebSphere Hybrid Edition fournit une solution à long terme pour vous aider à faire la transition entre le cloud public, privé et hybride et à créer de nouvelles applications métier.