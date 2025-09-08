Gouvernez et observez les intégrations, les API et les évènements dans le cloud, sur site et dans les déploiements hybrides
Les environnements informatiques des entreprises contemporaines sont de plus en plus distribués, avec des passerelles spécialisées, des déploiements sur site et multicloud, et des utilisateurs multiples, ce qui entraîne une fragmentation plus importante que jamais. La maîtrise de cette complexité est essentielle pour réduire les risques et conserver l'agilité, la résilience, la sécurité et le dimensionnement nécessaires pour réussir.
Contrairement aux consoles d'intégration cloisonnées, le plan de contrôle hybride IBM webMethods offre un lieu unique pour gérer et gouverner les exécutions IBM, tierces et hybrides. Les entreprises peuvent bénéficier d'une visibilité et d'une gouvernance approfondies sur les API, les évènements et les intégrations, qu'ils soient exécutés sur site, dans des environnements multicloud ou en périphérie.
Le plan de contrôle hybride fournit une surveillance de bout en bout pour aider les équipes à tracer et à gérer les API, les évènements, l'intégration et plus encore dans divers outils et environnements hybrides.
Rationalisez la surveillance et le dépannage, en améliorant les temps de réponse et en réduisant la charge de travail des équipes informatiques.
Mettez en oeuvre le processus d’intégration et déployez les intégrations plus rapidement en normalisant les processus de contrôle.
Définissez et appliquez les politiques de gouvernance, de sécurité et de conformité de manière centralisée, quel que soit l'endroit où les intégrations sont déployées.
Incorporez des passerelles de plusieurs fournisseurs et gardez un contrôle centralisé sur l'ensemble de ces passerelles.
Réduisez la dépendance à l'égard d'outils ponctuels en gérant plusieurs types d'intégration à l'aide d'une seule couche de contrôle.
Restez informé des mises à jour de produits ou réservez une démo en direct pour découvrir comment IBM webMethods Integration peut vous aider à intégrer les applications, favorisant ainsi l’agilité de votre entreprise.