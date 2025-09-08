Les environnements informatiques des entreprises contemporaines sont de plus en plus distribués, avec des passerelles spécialisées, des déploiements sur site et multicloud, et des utilisateurs multiples, ce qui entraîne une fragmentation plus importante que jamais. La maîtrise de cette complexité est essentielle pour réduire les risques et conserver l'agilité, la résilience, la sécurité et le dimensionnement nécessaires pour réussir.

Contrairement aux consoles d'intégration cloisonnées, le plan de contrôle hybride IBM webMethods offre un lieu unique pour gérer et gouverner les exécutions IBM, tierces et hybrides. Les entreprises peuvent bénéficier d'une visibilité et d'une gouvernance approfondies sur les API, les évènements et les intégrations, qu'ils soient exécutés sur site, dans des environnements multicloud ou en périphérie.