Un seul plan de contrôle pour chaque exécution, partout

Gouvernez et observez les intégrations, les API et les évènements dans le cloud, sur site et dans les déploiements hybrides

Améliorez la visibilité et le contrôle dans les environnements hybrides​

Découvrez comment un plan de contrôle hybride peut vous aider à simplifier la gestion de déploiement d’intégrations complexes et diverses, sur site et multicloud, de passerelles multiples, et plus encore. Rejoignez-nous mercredi 17 septembre à 17 h pour en savoir plus​.

Aperçu

Les environnements informatiques des entreprises contemporaines sont de plus en plus distribués, avec des passerelles spécialisées, des déploiements sur site et multicloud, et des utilisateurs multiples, ce qui entraîne une fragmentation plus importante que jamais. La maîtrise de cette complexité est essentielle pour réduire les risques et conserver l'agilité, la résilience, la sécurité et le dimensionnement nécessaires pour réussir. 

Contrairement aux consoles d'intégration cloisonnées, le plan de contrôle hybride IBM webMethods offre un lieu unique pour gérer et gouverner les exécutions IBM, tierces et hybrides. Les entreprises peuvent bénéficier d'une visibilité et d'une gouvernance approfondies sur les API, les évènements et les intégrations, qu'ils soient exécutés sur site, dans des environnements multicloud ou en périphérie. 
Gérer les intégrations complexes en toute simplicité

Le plan de contrôle hybride fournit une surveillance de bout en bout pour aider les équipes à tracer et à gérer les API, les évènements, l'intégration et plus encore dans divers outils et environnements hybrides.
Avantages
Résolvez les problèmes plus rapidement

Rationalisez la surveillance et le dépannage, en améliorant les temps de réponse et en réduisant la charge de travail des équipes informatiques.
Accélération de la création de valeur

Mettez en oeuvre le processus d’intégration et déployez les intégrations plus rapidement en normalisant les processus de contrôle.
Réduisez les risques grâce à une gouvernance centralisée

Définissez et appliquez les politiques de gouvernance, de sécurité et de conformité de manière centralisée, quel que soit l'endroit où les intégrations sont déployées.
Gérez l'ensemble de votre écosystème

Incorporez des passerelles de plusieurs fournisseurs et gardez un contrôle centralisé sur l'ensemble de ces passerelles.
Consolidez les outils

Réduisez la dépendance à l'égard d'outils ponctuels en gérant plusieurs types d'intégration à l'aide d'une seule couche de contrôle.

Fonctionnalités

Capture d’écran de la page de gestion de l’exécution d’intégration
Une vue unique pour toutes vos exécutions

Visualisez, filtrez et gérez l'ensemble de vos exécutions d’intégrations, y compris IBM App Connect, IBM API Connect et webMethods grâce à des paramètres à l'échelle de l'exécution, le suivi et la gestion de la santé à travers SaaS et le déploiement autogéré.​
Capture d’écran d’une page de gestion des accès
Contrôle d'accès sécurisé pour tous les styles d'intégration

Gérez les identités et les accès dans plusieurs styles et sites d'intégration grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles, l'authentification à étapes, la journalisation d'audit, l'enregistrement et la gouvernance des accès. Ces fonctionnalités vous aident à respecter les normes de sécurité et de conformité telles que le RGPD, l’HIPAA et le PCI-DSS. 
Capture d’écran d’une sous-page de la section À propos
Simplifiez le suivi dans tous les environnements

Suivez et filtrez les environnements, les exécutions, les versions et les logiciels dans tous les déploiements, qu'ils soient sur site, hybrides ou cloud. 
Capture d’écran de la page de ciblage
Gardez une longueur d'avance grâce à l'observabilité en temps réel

Tracez les transactions en temps réel, gérez l'intégration santé inter-produits et mettez en place des alertes à travers l'écosystème hybride pour aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes plus rapidement.​
Capture d’écran de la page d’analyse de l’utilisation
Optimisez les dépenses grâce à des informations relatives à l'utilisation

Obtenez en temps quasi réel le comptage de l'utilisation et la visibilité de la consommation des droits et de l'utilisation des locataires dans les unités de ressources. Éliminez les logiciels inutilisés, optimisez les dépenses d'infrastructure et prenez en charge les rétrofacturations ou les prévisions basées sur l'équipe.​
Capture d’écran de la page de gestion de l’environnement
Un déploiement cohérent dans tous les environnements

Gérez de manière centralisée les environnements de développement, de test et de production grâce à la configuration dynamique et à l'application de politiques d'accès. Contribuez à assurer un déploiement cohérent et une utilisation optimisée des ressources.
Passer à l’étape suivante

Restez informé des mises à jour de produits ou réservez une démo en direct pour découvrir comment IBM webMethods Integration peut vous aider à intégrer les applications, favorisant ainsi l’agilité de votre entreprise.

