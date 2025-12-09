Les chaînes d’approvisionnement fonctionnent aujourd’hui à travers un réseau complexe de partenaires et de canaux. Or, trop souvent, les données de stocks, d’approvisionnement et d’exécution des commandes sont cloisonnées. Résultat ? Des inefficacités, des retards et des opportunités manquées. Des opérations intégrées en temps réel transforment ces défis en avantage concurrentiel.

IBM webMethods Hybrid Integration connecte et automatise l’échange de données entre les systèmes de la chaîne d’approvisionnement, notamment ERP, WMS, e-commerce, points de vente ou portails de fournisseurs. IBM webMethods Hybrid Integration unifie les données de produits, de stocks et de commandes sur tous les sites. Grâce aux workflows assistés par l’IA et à l’automatisation pilotée par les événements, les niveaux de stock peuvent être surveillés, ajustés et réapprovisionnés de manière dynamique, ce qui réduit le gaspillage et garantit une expérience client cohérente.