Unifiez les systèmes de chaîne d’approvisionnement pour une visibilité en temps réel, un état des stocks précis et une exécution des commandes plus rapide.
Les chaînes d’approvisionnement fonctionnent aujourd’hui à travers un réseau complexe de partenaires et de canaux. Or, trop souvent, les données de stocks, d’approvisionnement et d’exécution des commandes sont cloisonnées. Résultat ? Des inefficacités, des retards et des opportunités manquées. Des opérations intégrées en temps réel transforment ces défis en avantage concurrentiel.
IBM webMethods Hybrid Integration connecte et automatise l’échange de données entre les systèmes de la chaîne d’approvisionnement, notamment ERP, WMS, e-commerce, points de vente ou portails de fournisseurs. IBM webMethods Hybrid Integration unifie les données de produits, de stocks et de commandes sur tous les sites. Grâce aux workflows assistés par l’IA et à l’automatisation pilotée par les événements, les niveaux de stock peuvent être surveillés, ajustés et réapprovisionnés de manière dynamique, ce qui réduit le gaspillage et garantit une expérience client cohérente.
IBM webMethods Hybrid Integration assure la précision des stocks et la visibilité de bout en bout grâce à un accès unifié aux données entre les systèmes de vente, d’entrepôt et ERP. Ses connecteurs préconfigurés pour les principales plateformes d’entrepôt, de logistique et d’ERP accélèrent l’intégration, tandis qu’une architecture pilotée par les événements fournit des mises à jour instantanées à chaque changement des niveaux de stock.
Conçu pour la flexibilité, le modèle de déploiement hybride connecte de manière sécurisée les systèmes de vente au détail sur site aux plateformes cloud, permettant une réactivité permanente, plus d’agilité et une prise de décision en temps réel sur toute la chaîne d’approvisionnement.
Éliminez les vérifications manuelles des stocks et les divergences entre les différents sites.
Automatisez le réapprovisionnement et réduisez les situations de rupture de stock.
Maintenez un niveau de stock minimal tout en répondant à la demande des clients.
Garantissez la disponibilité des produits sur les canaux en ligne et hors ligne.
Peter Schenk, responsable de la gouvernance informatique, TI – Fonctions et plateformes de support
Hellmann Worldwide Logistics
Avec webMethods Integration, notre entreprise de logistique est parée pour l’avenir. La plateforme nous fournit la base performante et évolutive nécessaire pour les intégrations des données et des processus au sein de l’entreprise et avec les clients et les partenaires, ainsi que pour la numérisation de notre chaîne de valeur mondiale. ”
