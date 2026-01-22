Connectez vos systèmes de vente pour synchroniser les données, automatiser les devis et les approbations, et offrir aux équipes une visibilité en temps réel sur l’ensemble du cycle de vente.
Les équipes commerciales s’appuient sur des CRM, des outils de devis, des systèmes de gestion des contrats, des portails partenaires et des plateformes de gestion des commandes. Pourtant, ces systèmes restent rarement synchronisés. Les représentants commerciaux perdent du temps à passer d’un outil à l’autre. Les prévisions deviennent moins fiables. Les équipes opérationnelles peinent à garantir l’exactitude des données tout au long du cycle de vente. Les transferts manuels retardent les propositions, les approbations et l’exécution des commandes.
IBM WebMethods Hybrid Integration connecte l’ensemble de votre écosystème de vente et permet des flux de données en temps réel entre le CRM, le CPQ, l’ERP et les systèmes clients. Grâce à une gouvernance intégrée et à une sécurité des API native, IBM webMethods Hybrid Integration garantit la qualité des données et la préparation aux audits sur l’ensemble du processus de vente.
Automatisez la création des propositions, les approbations et la synchronisation des commandes entre le CRM, le CPQ et l’ERP afin de raccourcir les cycles de vente.
Diffusez des données unifiées et en temps réel entre les outils de vente pour disposer d’une vision fiable du pipeline et soutenir la planification commerciale.
Supprimez les mises à jour manuelles et les changements constants d’outils grâce à des workflows connectés qui maintiennent automatiquement l’alignement des systèmes.
Garantissez des données clients et produits propres et cohérentes à chaque point de contact, du devis à l’exécution des commandes.
Découvrez comment nos clients intègrent des systèmes d’entreprise tels que Salesforce pour bâtir une organisation connectée.
Découvrez comment une intégration orientée client et pilotée par API permet à Carnival Cruise Line de transformer l’achat et la réservation en expériences de vente fluides.
Découvrez comment IBM webMethods Hybrid Integration aide les équipes SalesOps à fluidifier la vente, améliorer la précision et renforcer l’efficacité commerciale. Commencez votre essai gratuit ou planifiez une démonstration en direct dès aujourd’hui.