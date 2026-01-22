Les équipes commerciales s’appuient sur des CRM, des outils de devis, des systèmes de gestion des contrats, des portails partenaires et des plateformes de gestion des commandes. Pourtant, ces systèmes restent rarement synchronisés. Les représentants commerciaux perdent du temps à passer d’un outil à l’autre. Les prévisions deviennent moins fiables. Les équipes opérationnelles peinent à garantir l’exactitude des données tout au long du cycle de vente. Les transferts manuels retardent les propositions, les approbations et l’exécution des commandes.

IBM WebMethods Hybrid Integration connecte l’ensemble de votre écosystème de vente et permet des flux de données en temps réel entre le CRM, le CPQ, l’ERP et les systèmes clients. Grâce à une gouvernance intégrée et à une sécurité des API native, IBM webMethods Hybrid Integration garantit la qualité des données et la préparation aux audits sur l’ensemble du processus de vente.