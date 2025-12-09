Connectez Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot et bien d’autres pour unifier votre pile et automatiser les campagnes
Les équipes marketing modernes sont rapides, mais les systèmes déconnectés les ralentissent. Vous vous appuyez sur des dizaines de plateformes telles que la gestion de la relation client, l’analytique, l’automatisation et la collaboration, mais elles se parlent rarement entre elles. Les transferts manuels de données retardent le routage et l’attribution des prospects, tandis que les arriérés informatiques ralentissent les lancements de campagnes. Par conséquent, les équipes ont du mal à obtenir une visibilité, une rapidité et un contrôle en temps réel sur les opérations marketing.
IBM webMethods Hybrid Integration réunit tous vos systèmes marketing au sein d’un réseau d’intégration unifié. Grâce aux outils de conception low code, aux vastes connecteurs prédéfinis et aux flux de données en temps réel, les équipes MarketingOps peuvent se lancer plus rapidement, automatiser plus intelligemment et fonctionner de manière indépendante, sans compromettre la gouvernance ni la sécurité informatique.
Diffusez des données en temps réel pour acheminer instantanément les prospects, déclencher des campagnes et enrichir les profils, afin d’accélérer la génération de prospects et d’améliorer les taux de conversion. Surveillez chaque intégration, indicateur de performance et événement de sécurité depuis un tableau de bord unique et unifié pour assurer le fonctionnement optimal de vos activités marketing.
Automatisez les workflows qui relient le CRM, l’ABM, l’analytique et les outils créatifs.
Réduisez la dépendance informatique grâce à des intégrations intuitives et low code.
Synchronisez les données marketing, de ventes et analytiques pour suivre instantanément l’engagement et le ROI.
Assurez la conformité et la visibilité sur chaque système connecté.
Srinivas Danduboyina
Superviseur de l’architecture d’intégration d’entreprise, Carnival Cruise Line
Notre architecture d'intégration informatique place le client au centre de nos préoccupations. De l'achat à la réservation, en passant par la croisière, notre architecture pilotée par API et notre ESB basé sur des événements jouent un rôle clé pour offrir la meilleure expérience possible aux clients et à l'équipage. ”
Découvrez comment IBM webMethods Hybrid Integration peut faire progresser votre entreprise. Commencez un essai gratuit ou demandez une démo en direct avec un expert produit.