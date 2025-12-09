Les équipes marketing modernes sont rapides, mais les systèmes déconnectés les ralentissent. Vous vous appuyez sur des dizaines de plateformes telles que la gestion de la relation client, l’analytique, l’automatisation et la collaboration, mais elles se parlent rarement entre elles. Les transferts manuels de données retardent le routage et l’attribution des prospects, tandis que les arriérés informatiques ralentissent les lancements de campagnes. Par conséquent, les équipes ont du mal à obtenir une visibilité, une rapidité et un contrôle en temps réel sur les opérations marketing.

IBM webMethods Hybrid Integration réunit tous vos systèmes marketing au sein d’un réseau d’intégration unifié. Grâce aux outils de conception low code, aux vastes connecteurs prédéfinis et aux flux de données en temps réel, les équipes MarketingOps peuvent se lancer plus rapidement, automatiser plus intelligemment et fonctionner de manière indépendante, sans compromettre la gouvernance ni la sécurité informatique.