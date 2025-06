Dans le secteur de l’assurance, la réussite dépend de plus en plus de la capacité à exploiter les données. Les entreprises qui collectent et partagent des informations entre leurs systèmes informatiques de manière sécurisée et efficace offrent de meilleurs services, à l’image des devis générés instantanément ou des processus de déclaration de sinistre simples et transparents. Tout cela est essentiel pour développer votre activité. Et pour cela, une approche intelligente de l’intégration est indispensable.