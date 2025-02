La perspective d'ajouter de nouveaux membres à l'équipe est passionnante. Il est beaucoup moins amusant d'y parvenir, qu'il s'agisse de rassembler les détails de la description du poste, de rechercher les commentaires du sponsor, de travailler avec plusieurs outils ou d'entretenir les candidats. Et si vous aviez moins de tâches manuelles et un travail plus utile ?

Un employé numérique IBM watsonx Orchestrate (digey) peut rompre le cycle du travail fastidieux. Il suffit de demander. Votre digey prend votre chat et un catalogue de compétences pour délivrer rapidement des Résultats. Il apprend au fur et à mesure, ce qui permet de multiplier les solutions et non les tâches.